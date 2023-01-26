Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 16 центів.

Ціни на нафту в четвер, 26 січня, залишаються стабільними. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) піднялися на 31 цент або 0,4% до 80,46 долара.

Як повідомляє Reuters, ф'ючерси на нафту Brent зросли на 16 центів, або 0,2%, до 86,28 доларів за барель до 07:45 за Гринвічем.

Як йдеться в матеріалі, майбутнє ембарго ЄС на російські продукти переробки нафти залишається основним джерелом занепокоєння для ринку.

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Ціни на нафту незначно змінилися після того, як дані показали зростання запасів нафти в США, який був меншим, ніж очікувалося.

Запаси сирої нафти зросли на 533 тис барелів до 448,5 млн барелів за тиждень, що закінчився 20 січня, що істотно менше прогнозів зростання на 1 млн барелів, хоча, згідно EIA, запаси сирої нафти досягли найвищого рівня з червня 2021 року.

Як говориться в матеріалі, зростання запасів обмежило зростання цін, оскільки він відображав зниження попиту на паливо на додаток до більш широких побоювань щодо уповільнення світової економіки.

Війна в Україні та ситуація з нафтою:

3 грудня 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче.

З 5 лютого 2023 року буде заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня 2022 року віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив про те, що країна-агресор планує створити і запустити механізм, який заборонить російським компаніям торгувати нафтою з країнами в рамках цінової стелі.

9 грудня 2022 року стало відомо про те, що Росія розглядає можливість скорочення видобутку нафти в якості одного із заходів у відповідь на рішення західних країн про введення стелі цін на нафту.

26 грудня 2022 року країна-агресор заявила про плани зменшити вплив ембарго шляхом збільшення експорту сирої нафти.

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