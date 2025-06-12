Попри рішення президента США Дональда Трампа вивести персонал з Близького Сходу, деякі учасники ринку сподіваються на зниження напруженості між США та Іраном.

Ціни на нафту знизилися в четвер, після зростання протягом торгової сесії середи, оскільки учасники ринку оцінювали рішення США вивести персонал з Близького Сходу через зростання напруженості у відносинах з Іраном, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 49 центів, до 69,28 долара за барель, в той час як американська нафта марки WTI подешевшала на 41 цент, до 67,74 долара за барель.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США переміщують персонал, оскільки Близький Схід "може бути небезпечним місцем". Він також заявив, що США не дозволять Ірану мати ядерну зброю. Раніше Трамп неодноразово заявляв, що США будуть бомбити Іран, якщо дві країни не зможуть досягти угоди щодо ядерної діяльності Ірану, включаючи збагачення урану. Іран переконує, що його ядерна діяльність є мирною.

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Зростання напруженості у відносинах між Іраном та США підвищило ймовірність перебоїв у постачанні нафти і, відповідно, зростання цін на неї.

"Деякий сплеск цін на нафту, який підняв Brent вище 70 доларів за барель, був надмірним. Не було ніякої конкретної загрози атаки Ірану з боку США. Геополітична премія, яка утримує Brent вище 65 доларів за барель, швидше за все, збережеться до тих пір, поки не з'явиться подальша ясність щодо американо-іранських ядерних переговорів", - сказав Вівек Дхар, директор з досліджень гірничо-металургійних та енергетичних товарів в Австралійському банку Співдружності.

Деякі учасники ринку сподіваються, що зустріч представників США і Ірану, запланована на 15 червня, призведе до зниження напруженості, сказав старший ринковий аналітик OANDA Келвін Вонг. Спеціальний посланник США Стів Віткофф планує зустрітися з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі в Омані в неділю, щоб обговорити відповідь Ірану на пропозицію США щодо угоди.

Водночас, міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде в середу заявив, що Іран завдасть удару по американських базах в регіоні, якщо переговори проваляться і якщо США ініціюють конфлікт.

Ціни на нафту

Як повідомляв УНІАН, ціни на нафту знизилися на ранковій торговій сесії 11 червня, на тлі слабкого попиту на "чорне золото" з боку Китаю, збільшення видобутку країнами ОПЕК+ та "переварювання" ринком результатів американсько-китайських торгівельних перемовин.

Водночас, протягом дня, вартість "чорного золота" підскочила до двомісячного максимуму через занепокоєння стосовно ситуації на близькому Сході.

Разом з тим, ОПЕК + додасть барелів на ринок. У липні, згідно з рішенням картелю, видобуток зросте на 411 тисяч барелів на добу. Аналітики Goldman Sachs очікують, що в серпні ОПЕК+ збільшить видобуток на 410 000 барелів на добу, що буде тиснути на ринок і може призвести до здешевлення нафти.

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