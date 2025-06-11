Аналітики прогнозують, що вартість нафти марки Brent до кінця року впаде нижче 60 доларів за барель.

Ціни на нафту знизилися на торгах в середу, на тлі слабкого попиту на "чорне золото" з боку Китаю, збільшення видобутку країнами ОПЕК+ та "переварювання" ринком результатів американсько-китайських торгівельних перемовин, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 19 центів, до 66,68 доларів за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на 16 центів, до 64,82 доларів за барель.

США та Китай домовилися про рамкову угоду для відновлення торгівельного перемир’я та вирішення питання про зняття китайських експортних обмежень на рідкоземельні мінерали, заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік після дводенних інтенсивних переговорів в Лондоні.

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"З точки зору того, що це означає для нафти, я думаю, що це усуває деякі ризики, особливо для китайської економіки, і стабілізує ситуацію для економіки США - обидва ці фактори повинні підтримати попит на нафту і ціну на неї", - сказав ринковий аналітик IG Тоні Сикамор.

Водночас, видання нагадує, що Організація країн - експортерів нафти (ОПЕК, - УНІАН) планує збільшити видобуток нафти на 411 000 барелів на добу в липні. При цьому деякі аналітики не очікують, що ринок зможе поглинути ці надлишкові барелі.

"Зростання попиту на нафту в країнах ОПЕК+, особливо в Саудівській Аравії, може компенсувати додаткову пропозицію з боку групи протягом наступних місяців і підтримати ціни на нафту. Однак, враховуючи, що будь-яке зростання попиту буде сезонним, ми все ще вважаємо, що ціни на нафту марки Brent впадуть до 60 доларів за барель до кінця цього року", - зазначає економіст з питань клімату та сировинних товарів Capital Economics Хамад Хусейн.

Ціни на нафту - останні новини

Ціни на нафту зросли 10 червня оскільки інвестори очікували, що перемовини між США та Китаєм сприятимуть збільшенню вартості сировини.

Разом з тим, ОПЕК + ухвалив рішення про збільшення обсягу видобутку нафти у липні на 411 тисяч барелів на добу. Аналітики Goldman Sachs очікують, що в серпні ОПЕК+ збільшить видобуток на 410 000 барелів на добу, що буде тиснути на ринок і може призвести до здешевлення нафти.

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