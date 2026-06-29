Європа ризикує увійти в зиму з найнижчими запасами газу за останні 15 років, - FT

Такі низькі показники стали наслідком конфлікту між США та Іраном.

Європейський Союз може увійти в наступний опалювальний сезон з найнижчим рівнем запасів газу щонайменше за останні 15 років. Це створює ризик зростання цін на "блакитне паливо" для бізнесу та домогосподарств взимку, пише Financial Times.

За прогнозом консалтингової компанії Wood Mackenzie, до завершення сезону закачування газу, який традиційно триває з квітня по жовтень, сховища будуть заповнені лише на 76%. Це стане найнижчим показником максимального заповнення сховищ щонайменше з 2011 року.

Зазначається, що такі низькі показники стали наслідком того, що через конфлікт між США та Іраном було припинено постачання скрапленого природного газу (СПГ) через Ормузьку протоку, якою зазвичай транспортується п’ята частина світових обсягів, а також через скорочення видобутку в Катарі та Об’єднаних Арабських Еміратах.

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Після особливо холодної зими сезон поповнення запасів ЄС розпочав лише з 28% заповненості сховищ, що нижче звичайного рівня для цього періоду. Наразі цей показник у середньому становить 48%.

Після спільних ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого ціни на газ у Європі різко зросли, але останнім часом вони залишаються відносно стабільними. Водночас це створило іншу проблему, оскільки ціни на європейських газових хабах впали занадто низько, щоб привабити додаткові партії СПГ, насамперед зі США.

"Ми перебуваємо на критичному етапі літа для планів поповнення запасів газу в Європі. Хоча оголошена угода між США та Іраном спричинила зниження цін на газ і породила надії на повернення на ринок великого обсягу поставок з країн Перської затоки, чим довше ми спостерігатимемо обмеження поставок СПГ, тим меншими будуть європейські запаси газу на початку зими і тим більшою буде ймовірність зимових стрибків цін", - зазначила аналітик Argus Media Наташа Філдінг.

Наразі еталонні європейські ціни на газ становлять близько 40 євро за мегават-годину. Це лише трохи вище рівня, який був до початку війни між США та Іраном 28 лютого, і значно нижче рекордних 342 євро за мегават-годину, зафіксованих після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

У Європейській комісії заявили, що поточні рівні запасів поки не викликають побоювань щодо енергетичної безпеки. В Єврокомісії додали, що 80% заповнення сховищ достатньо для проходження зими. Водночас у Брюсселі рекомендували державам-членам заповнити сховища до 80%, або щонайменше до 75%, щоб уникнути додаткового тиску на ціни. У попередні роки цей показник становив 90%.

Аналітики зазначають, що учасники ринку дедалі активніше роблять ставки на зростання зимових цін на газ. У Wood Mackenzie прогнозують, що в найближчі місяці ціни можуть ще знизитися завдяки збільшенню поставок СПГ із Перської затоки, однак із наближенням зими вони, ймовірно, знову почнуть зростати, особливо за умови холодної погоди.

Газета Financial Times додає, що окремим фактором ризику залишається намір ЄС з 1 січня повністю заборонити імпорт російського СПГ, який зараз забезпечує близько 14% усіх поставок скрапленого газу до Європи. На думку аналітиків, це також може посилити дефіцит газу під час зимового сезону.

Відмова ЄС від російських енергоресурсів – останні новини

29 червня повідомлялося, що керівник іспанського порту Більбао Іван Хіменес заявив, що Європеський Союз має відкласти заборону на імпорт російського скрапленого природного газу, інакше ризикує потрапити у "надмірну залежність" від США.

Раніше новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявляв, що після завершення війни в Україні Європа може повернутися до купівлі російських енергоресурсів і переглянути або скасувати частину санкцій проти Кремля.

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