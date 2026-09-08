Дефіцит дизелю у світі триватиме всю зиму: у Reuters розкрили причини

Світові запаси дизельного пального залишатимуться обмеженими протягом усієї зими через нестачу вільних потужностей нафтопереробки, заборону Росії на експорт нафтопродуктів та наближення пікового зимового попиту, пише Reuters.
Війни в Україні та Ірані вплинули на нафтопереробні заводи в Росії та на Близькому Сході. Це призвело до рекордного зростання прибутків від виробництва дизельного палива в Європі та США, водночас скоротивши постачання нафти до Азії.
"Існує справжній дефіцит нафтопродуктів, бо ми втрачаємо 2 мільйони барелів на добу з Росії і майже 2 мільйони барелів на добу з Близького Сходу", - зазначив генеральний директор Vitol Расселл Гарді.
За його словами, ситуація з постачанням сирої нафти краща, ніж з нафтопродуктами, оскільки Близький Схід експортує близько 9 мільйонів барелів на добу сирої нафти та 1 мільйон барелів на добу нафтопродуктів.
"Ми досі не використовуємо достатню потужність нафтопереробних заводів, щоб запобігти цим втратам. Ми продовжуємо витрачати надлишки, що існують у світі, і наразі перебуваємо майже на дні своїх запасів", - зазначив він.
Старший віцепрезидент з глобальної торгівлі Phillips 66 Марк Сенн повідомив, що більшість нафтопереробних заводів США вже працюють на повну потужність.
Наприкінці минулого тижня ціни на дизель у США зросли до рекордних рівнів. Тим часом показник прибутковості переробки продукту у середу злетів до рекордного внутрішньоденного максимуму в 108,02 долара за барель.
За словами Гарді, високі ціни та нестача доступного пального, за прогнозами, скоротять світовий попит на нафту приблизно на 1,5 мільйона барелів на день у 2026 році порівняно з 2025 роком.
Ситуація на енергетичному ринку - останні новини
6 вересня повідомлялося, що Європа досі значною мірою залежить від російського скрапленого природного газу (СПГ). Тоді ж повідомлялося, що Україна потенційно може перетворити цю залежність на слабке місце Москви.
3 вересня стало відомо, що американські військові провели через Ормузьку протоку 40 комерційних суден, які перевозили 18 мільйонів барелів нафти. Це стало рекордним показником з моменту загострення збройного конфлікту з Іраном.