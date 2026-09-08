Дефіцит дизелю у світі триватиме всю зиму: у Reuters розкрили причини

Високі ціни та нестача доступного пального скоротять світовий попит на нафту.

Світові запаси дизельного пального залишатимуться обмеженими протягом усієї зими через нестачу вільних потужностей нафтопереробки, заборону Росії на експорт нафтопродуктів та наближення пікового зимового попиту, пише Reuters.

Війни в Україні та Ірані вплинули на нафтопереробні заводи в Росії та на Близькому Сході. Це призвело до рекордного зростання прибутків від виробництва дизельного палива в Європі та США, водночас скоротивши постачання нафти до Азії.

"Існує справжній дефіцит нафтопродуктів, бо ми втрачаємо 2 мільйони барелів на добу з Росії і майже 2 мільйони барелів на добу з Близького Сходу", - зазначив генеральний директор Vitol Расселл Гарді.

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За його словами, ситуація з постачанням сирої нафти краща, ніж з нафтопродуктами, оскільки Близький Схід експортує близько 9 мільйонів барелів на добу сирої нафти та 1 мільйон барелів на добу нафтопродуктів.

"Ми досі не використовуємо достатню потужність нафтопереробних заводів, щоб запобігти цим втратам. Ми продовжуємо витрачати надлишки, що існують у світі, і наразі перебуваємо майже на дні своїх запасів", - зазначив він.

Старший віцепрезидент з глобальної торгівлі Phillips 66 Марк Сенн повідомив, що більшість нафтопереробних заводів США вже працюють на повну потужність.

Наприкінці минулого тижня ціни на дизель у США зросли до рекордних рівнів. Тим часом показник прибутковості переробки продукту у середу злетів до рекордного внутрішньоденного максимуму в 108,02 долара за барель.

За словами Гарді, високі ціни та нестача доступного пального, за прогнозами, скоротять світовий попит на нафту приблизно на 1,5 мільйона барелів на день у 2026 році порівняно з 2025 роком.

Ситуація на енергетичному ринку - останні новини

6 вересня повідомлялося, що Європа досі значною мірою залежить від російського скрапленого природного газу (СПГ). Тоді ж повідомлялося, що Україна потенційно може перетворити цю залежність на слабке місце Москви.

3 вересня стало відомо, що американські військові провели через Ормузьку протоку 40 комерційних суден, які перевозили 18 мільйонів барелів нафти. Це стало рекордним показником з моменту загострення збройного конфлікту з Іраном.

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