Очільник "Укренерго" зазначає, що рішення Євросоюзу дозволить не обмежувати роботу сонячних електростанцій.

Європейський Союз збільшив ліміт на експорт електроенергії з України та Молдови до країн-членів блоку з 650 до 900 МВт на годину, повідомляє пресслужба Укренерго.

За словами голови "Укренерго" Віталія Зайченка, збільшення експорту електроенергії є одним зі способів подолання профіциту генерації. Він додав, що завдяки цьому рішенню не доведеться обмежувати роботу сонячних електростанцій. Керівник "Укренерго" зазначив, що новий ліміт діятиме до 1 серпня.

"Надалі максимальна експортна потужність буде переглядатись щомісячно. В процесі щотижневої оцінки стану мережі величина експорту може бути скоригована, відповідно до вимог операційної безпеки", - сказав Зайченко.

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У свою чергу, міністр енергетики Герман Галущенко нагадав, що експорт електроенергії буде здійснюватися виключно за умов профіциту потужності в енергосистемі, а отже збільшення квот не призведе до відключень світла в Україні.

"Збільшення максимальної потужності експорту - важливий крок, який полегшить балансування української енергосистеми. А також дасть змогу українським електростанціям отримати додатковий прибуток, що дозволить спрямувати додаткові ресурси на ліквідацію наслідків російських обстрілів та підготовку до зими", - зауважив очільник енергетичного відомства.

Експорт електроенергії з України - останні новини

Євросоюз вже не вперше збільшує квоту на експорт електроенергії з України. Разом з тим, як пояснив енергетичний експерт Геннадій Рябцев, європейцям не завжди потрібна "зайва" українська електроенергія.

У червні 2025 року Україна збільшила експорт електроенергії в 2,5 рази, у порівнянні з попереднім місяцем - до понад 237 тис. МВт-год.

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