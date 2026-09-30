Південна Корея не обіцяла Україні військову допомогу за полонених солдатів КНДР, - депутат

Солдати були переведені до Південної Кореї в середині вересня.

Південна Корея не обіцяла, що надасть військову підтримку Україні в її боротьбі проти РФ в обмін на передачу двох полонених північнокорейських солдатів. Про це заявив південнокорейський депутат Ю Йон-ха, посилаючись на дані розвідувального відомства країни (NIS), передає Reuters.

"Україна не висувала жодних попередніх умов щодо передачі цих двох військовослужбовців, захоплених під час бойових дій у Курській області Росії", - сказав він.

Відомо, що минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив на Генеральній Асамблеї ООН, що Україна передала двох полонених північнокорейських солдатів Південній Кореї.

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"Після того як Зеленський оприлюднив інформацію про передачу, адміністрація президента Південної Кореї зажадала від України офіційного пояснення та вибачень і звинуватила Київ у порушенні угоди про збереження конфіденційності цього кроку з метою захисту солдатів та їхніх родичів у Північній Кореї", - зазначили у матеріалі.

За словами Ю, Україна досі не вибачилася та не висловила жалю через розголошення цієї інформації. Водночас у Києві запевнили, що жодної угоди про конфіденційність не існувало.

Очікується, що солдати пройдуть допит та перевірку на безпеку, перш ніж південнокорейські органи влади вирішать, чи надавати їм захист та розпочинати процес переселення.

"Згідно з південнокорейським законодавством, NIS проводить розслідування щодо заявників, які перебувають під тимчасовим захисним арештом, перевіряючи їхню особу, причини виїзду з Північної Кореї та питання, пов’язані з безпекою", - пояснюють у публікації.

Ю вважає, що Зеленський, швидше за все, зробив таку заяву, сподіваючись, що це сприятиме зростанню громадської підтримки в Південній Кореї щодо надання зброї та іншої допомоги Україні.

"Південна Корея, яка є великим виробником зброї, зазнає тиску з боку деяких західних країн та Києва щодо надання Україні летальної зброї, але досі зосереджувалася на нелетальній допомозі, зокрема на обладнанні для розмінування", - нагадало Reuters.

Солдати були переведені до Південної Кореї в середині вересня, повідомив інший депутат Юн Кун-йон, якому також надала інформацію Національна розвідувальна служба (NIS).

КНДР і Росія - що відомо

Раніше постійний представник Південної Кореї в ООН Чжу Хун Са заявив, що КНДР допомогла Путіну вбити більше цивільних українців. За його словами, йдеться про передачу росіянам озброєння, серед якого балістичні ракети, розгортання військових та інші фактори, що затягують війну, яку розпочала Росія.

"Дипломатична взаємодія є необхідною умовою для завершення цієї війни. Ця війна, яка не мала б розпочинатися, має закінчитися без подальших зволікань", - наголосив дипломат.

Водночас керівник Офісу президента Кирило Буданов відповів, до чого веде участь КНДР у війні на боці Росії. Він попередив, що у Північній Кореї вже налагодили масове виробництво ударних дронів одноразового використання, і це аж ніяк не сприяє стабільності в Корейському регіоні.

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