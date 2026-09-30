Кінець стражданням: найбільша авіакомпанія світу зробить подарунок одній категорії пасажирів

Мандрівники, які сидять на місцях посередині, отримають пріоритетне право покращити своє становище.

Будемо чесними: ніхто не любить сидіти на місцях посередині в літаках, особливо коли йдеться про тривалі авіаперельоти. Пасажири намагаються всіляко їх уникати, оскільки на таких кріслах вони опиняються затиснутими іншими пасажирами, підлокітники доводиться відвойовувати, а спертися на стінку неможливо.

Своєю чергою лоукостери щосили користуються цим і беруть чималі доплати з пасажирів за вибір кращого місця.

Тим часом американська авіакомпанія American Airlines, яка вважається найбільшою у світі, вирішила порадувати нещасних власників середніх місць на своїх рейсах.

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Як пише The Independent, пасажири авіакомпанії, які не бажають мучитися на середньому сидінні, тепер можуть бути автоматично пересаджені на зручніші місця ще до вильоту.

Нова функція в додатку American дозволяє учасникам програми лояльності AAdvantage вибрати бажані характеристики місця після завершення бронювання.

Мандрівники можуть вказати в додатку свої уподобання – місце біля вікна, біля проходу або посередині – і якщо таке місце звільниться, бронювання буде оновлено автоматично.

Функція відстеження місць доступна за 24 години до вильоту для індивідуальних бронювань, у яких місце вже призначено.

При цьому додаткова плата за зміну місця з клієнтів не стягується.

Втім, авіакомпанія не пересаджуватиме пасажирів на дорожчі місця, навіть якщо вони звільняться.

Як вибрати найкраще місце в літаку

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше досвідчений бортпровідник порадив, які місця в літаку вибрати пасажирам, якщо хочеться більше тиші та спокою.

Також мандрівникам розповіли, на яких місцях менше відчувається турбулентність.

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