Найскладніша ситуація зі знеструмленнями у трьох областях, зазначили у Міністерстві енергетики.

Дефіцит електроенергії в Україні у вечірній пік складе 12% від потреби, попит знизився через вихідні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики у суботу, 4 лютого. "...ситуація з електропостачанням продовжує поліпшуватись. Так, через зниження попиту на електричну енергію у вихідний день, а також увімкнення після ремонтів блоків теплової генерації очікуваний дефіцит електричної потужності на вечірній максимум становитиме до 12% від потреби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з бойовими діями найскладніша ситуація зі знеструмленнями в Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Через дефіцит генеруючої потужності та мережеві обмеження найбільша частка відключених споживачів у Волинській, Одеській та Чернівецькій областях.

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Обмеження споживання електроенергії здійснюється ДП "НЕК "Укренерго" шляхом доведення до всіх операторів систем розподілу (ОСР) лімітів споживання, які діють упродовж доби. Кожний ОСР в межах доведеного ліміту у своїй області складає графіки погодинних відключень та інформує про це споживачів. У разі перевищення ліміту застосовуються аварійні відключення електроенергії.

Електропостачання України - новини, які варто знати сьогодні

Вороги вже не раз били по об'єктах нашої енергетичної системи, через це виникли серйозні проблеми з електропостачання.

14 січня росіяни здійснили чергову атаку на українські енергетичні об'єкти, "прильоти" були у Вінницькій, Київській, Львівській, Івано-Франківській, Харківській та Запорізькій областях.

Як повідомляв УНІАН, вранці 4 лютого на одному з ключових об’єктів енергетичної інфраструктури Одеського району сталася аварія. Внаслідок аварії частина району та обласного центру залишились без електропостачання.

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