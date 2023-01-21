Кожне обленерго у своєму регіоні самостійно складає графіки відключень світла, зазначили в "Укренерго".

В Україні станом на суботу, 21 січня, дефіцит електроенергії залишається суттєвим.

Зокрема, споживання електроенергії залишається на рівні вчорашнього дня, про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго" у Facebook. "Виведено в аварійний ремонт один із блоків на тепловій електростанції, що зменшило загальні обсяги виробництва електроенергії. Дефіцит потужності залишається суттєвим", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджено електростанції (генеруючі потужності) та високовольтну мережу, а це призвело до дефіциту.

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"Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень кільком енергоблокам теплових електростанцій... Обмеження споживання: через зменшення загального виробництва електроенергії до всіх обленерго доведені знижені ліміти споживання на всю добу", - зазначили в "Укренерго".

Також нагадується, що кожне обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Крім того, у прифронтових районах Донеччини є пошкодження у мережах оператора системи передачі.

В енергогенеруючій компанії зазначили, що виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога.

"Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає дедалі складнішим і триває довше", - додали в прес-службі.

Ситуація в енергетиці - що треба знати

РФ здійснила 14 атак безпілотниками по українських енергооб’єктах та 12 - з використанням ракет. Крім того, ворог захопив найбільшу в Україні та Європі Запорізьку атомну електростанцію та ще низку наших енергооб'єктів, зокрема, Запорізьку теплоелектростанцію.

14 січня супротивник здійснив чергову атаку на наші енергооб'єкти, "прильоти" зафіксовано у Київській, Вінницькій, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій та Харківській областях.

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