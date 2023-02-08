Сторони домовилися про орієнтовну вартість газу на рівні 250 млрд російських рублів (3,5 млрд доларів) щорічно.

Російська компанія-монополіст "Газпром" продовжила контракти на постачання газу в Білорусь на 2023-2025 роки, домовившись про орієнтовну вартість на цей період.

Також сторони погодили подальше транспортування так званого "блакитного палива", йдеться на сайті корпоративної інформації "Газпрому".

Згідно з документом, орієнтовна ціна газу на період 2023-2025 років складе 250 млрд російських рублів або 3,5 млрд доларів у річному вимірі. Транспортування ресурсу через територію Білорусі оцінили в 12 млрд рублів щорічних витрат.

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За даними російських ЗМІ, відповідні контракти президенти РФ та Білорусі обговорили в рамках своєї останньої зустрічі в Мінську 19 грудня. Під час розмови вони домовилися продовжити торгівлю газом на "вигідних умовах" для обох сторін.

Торгівля газом між Москвою та Мінськом

Білорусь вже протягом багатьох років перебуває в економічній залежності від Росії, користуючись дешевими поставками газу з боку Москви. Ще до початку повномасштабної війни РФ з Україною Лукашенко не раз відвідував Кремль, щоб домовиться з Путіним про нижчу ціну на газ.

Тепер, з урахуванням європейських та західних санкцій проти газового сектора Росії, Москва намагається продати свій газ на ті ринки, які все ще відкриті Росії.

У 2022 році Лукашенко спробував скористатися слабкістю Кремля. За даними ЗМІ, він хотів відмовитися платити за газ в російських рублях. Тоді Білорусь затримала платежі Росії й відмовлялася здійснити переказ грошей за поточним курсом.

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