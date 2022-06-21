Мінськ потрапив у пастку, яку сам поставив.

Білорусь затримує платежі Росії за газ через штучне зростання курсу російського рубля. Для Мінська ціна виходить занадто високою.

Про це пише видання Наша Ніва.

За контрактом з "Газпромом" Білорусь повинна була платити за газ з розрахунку $128 за тисячу кубометрів, що є дуже вигідною ціною.

Однак, зазначають журналісти, Мінськ потрапив у пастку, яку сам поставив.

"У політичних цілях білоруська адміністрація довгий час домагалася переходу на платежі за енергоносії в російських рублях. Після початку війни рішення про перехід на оплату в рублях було ухвалено. Але не тільки для Білорусі, Москва зажадала того ж від газових компаній Євросоюзу. При цьому Росія штучно підняла курс російського рубля як до долара, так і до євро і білоруського рубля", - пояснює видання.

Зараз російський рубль коштує 56 рублів за долар, ринковий курс становив би, можливо від 80 до 120. Комфортний для Білорусі — 75-80, яким він був до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Мінськ не проводить платежі за поточним курсом: зробиш один транш — і всі інші доведеться робити за умовами першого, така політика Газпрому", — розповів журналістам обізнаний співрозмовник на умовах анонімності.

Зараз Мінськ не платить - вичікує, поки рубль ослабне, або поки не вдасться змінити формулу ціни в угоді.

"Поки торгуються", - повідомило "Нашій Ниві " джерело.

Як повідомляв УНІАН, раніше єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Євросоюз розробив план заміщення газу з Росії.

За його словами, ЄС імпортує з Росії 155 мільярдів кубометрів на рік. У рамках нової стратегії Брюссель планує отримати 50 мільярдів кубометрів за рахунок ввезення скрапленого природного газу (СПГ) зі США або Катару, 10 мільярдів кубометрів - наявними трубопроводами, аналог ще 25 мільярдів кубометрів буде вироблено за рахунок прискореного запуску морських вітряних турбін і фотоелектричних панелей.

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