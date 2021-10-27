Вітренко вважає, що таким чином РФ схиляє Європу до сертифікації "Північного потоку-2".

Президент Російської Федерації Володимир Путін демонстративно використовує газ як геополітичну зброю, за допомогою якої шантажує Європу та схиляє її до якнайшвидшої сертифікації газогону "Північний потік-2".

Про це повідомляє прес-служба Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", посилаючись на слова голови правління Юрія Вітренко.

"Путін використовує газ як зброю. Це реальність, в якій ми живемо. Деякі представники іноземних урядів не хочуть її помічати. Для них Путін прямо в обличчя каже, що робить це спеціально і не дасть Європі більше газу без запуску "Північного потоку-2" при його очевидній невідповідності європейському законодавству", - зазначив він.

Вітренко додав, що ще одна мета, яку переслідує Путін, – повернення до системи довгострокових контрактів на постачання газу.

Читайте такожЧерез "Північний потік-2" в Україні злетять тарифи на розподіл газу - Зеркаль"Путін не приховує, що хоче повернутися до системи довгострокових контрактів, коли на довгу перспективу фактично прив’язує до себе європейські країни і з кожною з них влаштовує свою геополітичну оборудку", - підкреслив голова правління НАК.

Він нагадав, що "Газпром" штучно обмежив постачання газу в Європу до рекордно низького рівня, що призвело до стрімкого зростання цін на європейському ринку. При цьому Росія продовжує блокувати український маршрут для виробників з країн Східної Азії та інших (окрім "Газпрому") російських газових компаній. Водночас РФ не дозволяє перенести точки передачі газу для європейських замовників на кордон Україна-Росія.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня Міністерство економіки Німеччини за результатами проведеного аналізу оголосило, що сертифікація трубопроводу "Північний потік-2" не загрожуватиме поставкам газу в Європейський Союз.

Раніше генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що російській газопровід "Північний потік-2", який побудований в обхід Україні, не створює жодної додаткової цінності для Європи.

6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис. дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом. До середини жовтня ціни на газ опустилися в середньому до 1100 дол. за тис. куб. м.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

Автор: Ганна Бредіхіна