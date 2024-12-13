Через масований обстріл росіянами української енергосистеми в країні збільшилися відключення світла.

У суботу, 14 грудня, впродовж дня час і обсяг обмежень електроенергії будуть застосовуватись як для побутових, так і для промислових споживачів. В "Укренерго" повідомили, що для побутових споживачів графіки діятимуть із 00:00 до 22:00.

"Для побутових споживачів: 00:00 - 13:00 - одна черга відключень; 13:00 - 17:00 - дві черги відключень; 17:00 – 22:00 - одна черга відключень", - деталізували в компанії.

Для промисловості та бізнесу відключення будуть діяти упродовж всієї доби.

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"Причина запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" звернули увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється", - закликали у компанії.

Ситуація з енергосистемою в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, через масований обстріл росіянами української енергосистеми в країні збільшилися відключення світла. У результаті масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Раніше енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв розповів, які міста будуть найвразлівішими в -10 градусів. Серед них - Київ, Харків та Одеса, в зоні ризику також Львів.

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