За даними фінансового звіту "Укргазвидобування", за І півріччя 2024 року, компанія заробила 12,5 мільярдів гривень "чистими".

Регульована урядом вартість газу дочірньої компанії НАК "Нафтогаз України" – "Укргазвидобування" для потреб населення у 7240 грн за 1000 кубометрів, до якої прив’язана "пільгова" ціна блакитного палива для побутових споживачів у 7,96 грн за куб, забезпечує мільярдні прибутки газовидобувників.

Про це йдеться у схваленому 14 травня 272 депутатами звіті енергетичної ТСК. Зазначається, що встановлена урядом вартість газу "Укргазвидобування" для населення є не лише економічно обґрунтованою, а й забезпечує компанії додатковий прибуток від продажу газу побутовим споживачам. Водночас, у 2022 році цей же склад парламенту підтримав законопроєкт про компенсацію вартості газу населенню, реалізованого за 7,96 грн кубометр.

Депутати додають, що собівартість газу власного видобутку без амортизації у період з 2020 по вересень 2024 року становила від 810 до 1023 грн за 1000 кубів.

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"Загальна сума нерозподіленого залишку прибутку та амортизації АТ "Укргазвидобування" отриманих від реалізації газу за державними регульованими цінами за період дії ПСО у 2015–2024 роках, складає понад 195 млрд грн", – констатується у звіті.

До того ж, за даними фінансового звіту "Укргазвидобування", за І півріччя 2024 року, компанія заробила 12,5 мільярдів гривень "чистими", проти 3,7 мільярдів за аналогічний період 2023 року, що зайвий раз свідчить, на переконання депутатів, про ринковість вартості "блакитного палива" для населення.

Парламентарі також підтвердили, що НАК "Нафтогаз України" бракує грошей для закачки газу до підземних газосховищ на наступний опалювальний сезон, оскільки необхідно буде імпортувати понад 4 мільярди кубометрів "блакитного палива", що більше ніж у 8 разів перевищує показник 2024 року.

Ціна на газ для населення

Як відомо, уряд продовжив дію постанови про фіксований тариф на газ до 31 жовтня 2025 року.

Разом з тим, у березні 2025 року голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповідав, що українська влада розглядає питання підняття тарифів на газ до 9,5-10 гривень за кубометр для закупівлі імпортного газу. За його словами, це може статися вже цього літа, коли споживачі не сильно відчують підвищення.

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