Індія відновила імпорт російської нафти сорту "Сокіл" після двомісячної перерви. Про це повідомляє Reuters.
Щонайменше два нафтопереробних заводи Індії прийняли поставки легкої малосернистої нафти "Сокіл" у лютому цього року.
Індійська компанія Hindustan Petroleum Corp (HPCL) закупає нафту у трейдера: швидше за все вона буде платити за неї дирхамами ОАЕ. Також партію нафти "Сокіл" прийняла індійська Nayara Energy, контрольний пакет акцій якої належить російським компаніям, включаючи "Роснафту".
Згідно з даними London Stock Exchange Group (LSEG), судно Seagull, що перевозило близько 95 тис тонн нафти "Сокіл", відвантажилось в Мумбаї кілька днів тому. Ще три судна з цієї нафтою – NS Lion, NS Arctic і Raven – прибудуть до індійських портів Парадіп і Вішакхапатнам до кінця місяця.
Поставки російської нафти до Індії – довідка
Як повідомлялось на початку лютого, Індія другий місяць поспіль скорочує поставки нафти з РФ. За підсумками минулого місяця імпорт російської сировини до азіатської країни впав до 1,3 мільйона барелів на добу: це на 4,2 відсотка менше, ніж у грудні.
Це пов'язували зі скороченням знижок на російську нафту, санкціями Сполучених Штатів щодо судновласників, які перевозили російську сировину, а також зростанням вартості танкерних перевезень в результаті ситуації у Червоному морі.
При цьому за підсумками минулого року Індія посіла перше місце з морського імпорту нафти з РФ. Лише з січня по травень 2023-го постачання російської нафти до Індії склало 37 млн тонн, що приблизно в 11 разів більше, ніж за той же період позаминулого року.