Нафту сорту "Сокіл" експортує дочірня компанія російської "Роснафти".

Індія відновила імпорт російської нафти сорту "Сокіл" після двомісячної перерви. Про це повідомляє Reuters.

Щонайменше два нафтопереробних заводи Індії прийняли поставки легкої малосернистої нафти "Сокіл" у лютому цього року.

Індійська компанія Hindustan Petroleum Corp (HPCL) закупає нафту у трейдера: швидше за все вона буде платити за неї дирхамами ОАЕ. Також партію нафти "Сокіл" прийняла індійська Nayara Energy, контрольний пакет акцій якої належить російським компаніям, включаючи "Роснафту".

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Згідно з даними London Stock Exchange Group (LSEG), судно Seagull, що перевозило близько 95 тис тонн нафти "Сокіл", відвантажилось в Мумбаї кілька днів тому. Ще три судна з цієї нафтою – NS Lion, NS Arctic і Raven – прибудуть до індійських портів Парадіп і Вішакхапатнам до кінця місяця.

Поставки російської нафти до Індії – довідка

Як повідомлялось на початку лютого, Індія другий місяць поспіль скорочує поставки нафти з РФ. За підсумками минулого місяця імпорт російської сировини до азіатської країни впав до 1,3 мільйона барелів на добу: це на 4,2 відсотка менше, ніж у грудні.

Це пов'язували зі скороченням знижок на російську нафту, санкціями Сполучених Штатів щодо судновласників, які перевозили російську сировину, а також зростанням вартості танкерних перевезень в результаті ситуації у Червоному морі.

При цьому за підсумками минулого року Індія посіла перше місце з морського імпорту нафти з РФ. Лише з січня по травень 2023-го постачання російської нафти до Індії склало 37 млн тонн, що приблизно в 11 разів більше, ніж за той же період позаминулого року.

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