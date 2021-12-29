Відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду.

Кабінет міністрів продовжив до кінця 2022 року дію спеціальних мит на скраплений газ, дизельне паливо і вугілля, крім антрациту і коксівного вугілля, з Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду.

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Так, мито щодо важких дистилятів (газойлю), що імпортуються з Росії трубопровідним транспортом, встановлено в розмірі 4%. У цю категорію потрапляє російське дизпаливо.

Щодо деяких видів скраплених газів і вуглеводнів спецмито становить 3%, а спецмито на імпорт вугілля – 65%.

Мито не поширюється на імпорт антрациту незалежно від мети ввезення, бітумінозного, коксівного та іншого вугілля (для використання в металургійній і коксохімічній промисловості).

Винятком також є бітумінозний, коксівне та інше вугілля (з вмістом летких речовин в перерахунку на суху безмінеральну основу до 35%), імпортований для використання у виробництві електричної та теплової енергії.

Разом з тим визнані такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів, якими вводилися аналогічні спецмита на російські дизпаливо, скраплений газ і енергетичне вугілля.

Ця постанова діє до 31 грудня 2022 року або після скасування Росією дискримінаційних або недружніх дій щодо України.

Спецмито:

18 липня 2019 року уряд ввів спеціальне мито на імпорт з Росії дизельного палива і скрапленого газу, а з 1 травня 2020 року - вугілля.