Якщо в січні температура повітря знизиться, варто очікувати зростання споживання газу до 170 мільйонів кубометрів на добу.

На початку 2022 року в Україні може початися дефіцит газу, який буде спровокований похолоданням і нестачею газу в сховищах.

Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив голова Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.

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"Збільшення споживання поки компенсується за рахунок газосховищ. Але якщо в січні температура ще трохи знизиться, слід очікувати зростання споживання до 170 мільйонів кубометрів на добу. У такому випадку, за відсутності імпорту, сховища працюватимуть на межі технічних можливостей. І оскільки з кожним тижнем запас газу в ПСГ зменшується, також буде зменшуватися технологічна можливість підіймати з них газ", - вважає Компан.

Ціна на газ: