На початку 2022 року в Україні може початися дефіцит газу, який буде спровокований похолоданням і нестачею газу в сховищах.
Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив голова Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.
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"Збільшення споживання поки компенсується за рахунок газосховищ. Але якщо в січні температура ще трохи знизиться, слід очікувати зростання споживання до 170 мільйонів кубометрів на добу. У такому випадку, за відсутності імпорту, сховища працюватимуть на межі технічних можливостей. І оскільки з кожним тижнем запас газу в ПСГ зменшується, також буде зменшуватися технологічна можливість підіймати з них газ", - вважає Компан.
Ціна на газ:
- Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
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