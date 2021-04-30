Режим регульованої ціни на газ для тепловиків був продовжений на 20 днів.

Кабінет міністрів продовжив режим спеціальних зобов'язань на ринку газу, згідно з яким теплокомуненерго купують газ за регульованою урядом ціною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це новопризначений голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив під час своєї першої прес-конференції.

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За його словами, в останній день його перебування на посаді в.о. міністра енергетики 28 квітня уряд продовжив режим спецзобов'язань для теплопостачальників.

"Ми продовжили цей режим на 20 днів. Було це зроблено для того, щоб дочекатися підписання відповідного закону, який вирішить низку проблемних питань для теплопостачальних підприємств", - сказав він.

Глава "Нафтогазу" допустив, що цей режим також може бути продовжений і далі.

За його словами, також команда Вітренка постарається розв'язати проблему боргів на ринку газу.

Що цьому передувало

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на квітень встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 6,52 грн за кубометр, що на 4% вище, ніж вартість газу для теплокомуненерго в березні.

З 1 травня 2021 року завершується дія Положення про покладання спеціальних зобов'язань (ПСЗ) на суб'єктів ринку природного газу. Таким чином, теплокомуненерго повинні самостійно вибрати собі постачальника.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" направила великим виробникам теплової енергії пропозиції щодо укладення контрактів на постачання газу на комерційній основі з 1 травня 2021 року за ціною 8,33 грн за куб. м, що на 6% більше, ніж у квітні.

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Автор: Ганна Бредіхіна