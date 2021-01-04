Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України визнала обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС на визначених у проекті рівнях потужності у наступні 10 років, встановивши дату наступної періодичної переоцінки безпеки цього енергоблока - 27 травня 2030 року.

Таке рішення було прийнято у ході засідання Колегії Держатомрегулювання, яке відбулось 4 січня у режимі онлайн конференції.

Колегія вирішила, що умови розгляду питання щодо можливості продовження строку експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС виконані, а заходи з підвищення безпеки та усунення відхилень від норм, правил та стандартів, які були заплановані, виконані в узгоджених обсягах.

Своє рішення Колегія приймала, спираючись на результати проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 5 Запорізької АЕС, а також з урахуванням Акту інспекційного обстеження щодо визначення спроможності експлуатуючої організації ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснювати довгострокову експлуатацію енергоблока №5 Запорізької АЕС на енергетичних рівнях потужності. Відповідне інспекційне обстеження комісія Держатомрегулювання проводила на п’ятому енергоблоці ЗАЕС 9-13 листопада 2020 року.

Рішенню Колегії Держатомрегулювання також передували громадські слухання у рамках публічного громадського обговорення можливості продовження експлуатації ядерної установки – енергоблока № 5 ЗАЕС, які відбулись у режимі онлайн конференції 17 грудня 2020 року.

Підключення енергоблока №5 до енергомережі очікується до 9 січня 2021 року після оформлення ліцензії на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки енергоблока №5 Запорізької АЕС».

Для довідки: Енергоблок №5 ЗАЕС був підключений до енергосистеми у серпні 1989 року, і проєктний строк його експлуатації добіг кінця 27 травня 2020 року. Для підтвердження рівня безпеки на цьому енергоблоці Енергоатом має отримати ліцензію Держатомрегулювання на його експлуатацію у понадпроєктний строк, що можливо лише після виконання комплексу робіт з підвищення та переоцінки безпеки – у погоджених з Регулятором обсягах і з урахуванням оцінки технічного стану та проведених модифікацій.

Продовження терміну експлуатації діючих АЕС є однією з найважливіших світових тенденцій сучасної атомної енергетики і водночас найефективнішим та найекономічнішим інструментом збереження генеруючих потужностей.

Роботи з підготовки енергоблоків атомних електростанцій, зокрема й № 5 Запорізької АЕС, до експлуатації у понадпроєктний строк проводяться на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» та Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність».

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Автор: УНІАН