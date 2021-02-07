За словами Петера Альтмаєра, дебати навколо цього проекту не варто змішувати з дебатами стосовно порушення прав людини в Росії.

Міністр економіки ФРН Петер Альтмайер виступає за добудову газопроводу "Північний потік-2", попри арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Читайте такожОператор "Північного потоку-2" заявив про початок укладання труб у водах Данії

Міністр заявив, що дебати навколо цього проекту не варто змішувати з дебатами про порушення прав людини в Росії.

"Економічні зв'язки, що існують вже багато десятиліть, і економічні проекти підприємств - це одне, а грубі порушення прав людини та наша реакція на них - інше. Якщо "Північний потік-2" не добудують, то Росія необов'язково буде продавати менше газу, оскільки продовжує працювати "Північний потік-1" і газопровід через Україну. Однак німецькі підприємства втратять величезні інвестиції, тому я закликаю до предметної дискусії", - зазначив Альтмаєр.

Водночас він назвав цілком прийнятною "чітку відповідь" Євросоюзу на вирок Навальному.

"Вирок Олексію Навальному - нечуване діяння, яке не має нічого спільного з діями в правому полі. Я цілком можу собі уявити чітку відповідь тим, хто розпорядився про це порушення прав людини та несе відповідальність за нього. Однак це може бути тільки відповідь всього Євросоюзу в цілому", - підкреслив глава Мінекономіки ФРН.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу " Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу"Північний потік-2".

Будівництво газопроводу" Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

18 січня 2021 року США попередили союзників у Європі про намір ввести санкції проти російського корабля "Фортуна", який бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

7 лютого 2021 року оператор "Північного потоку-2" заявив про початок укладання труб у водах Данії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька