ДБР запобігло диверсії на Курахівській теплоелектростанції.

Державне бюро розслідувань запобігло диверсії на Курахівській тепловій електростанції у Донецькій області. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"Працівники ДБР у ході спеціальної операції запобігли диверсії на Курахівській ТЕС, яку готував екс-правоохоронець з Донеччини разом зі своїм спільником", - йдеться у повідомленні.

Зокрема встановлено, що після захоплення російськими окупантами частини Донецької області посадовець одного з правоохоронних органів регіону почав працювати на ворога.

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"Підтримуючи ідею "руського міра", фігурант планував з використанням вибухівки пошкодити Курахівську ТЕС. Він завчасно приховав вибухові пристрої, боєприпаси та засоби ініціювання вибуху в спеціально облаштованому схроні недалеко від ТЕС, але на території, яка підконтрольна Україні. А здійснити вибух на "об’єкті" повинен був його спільник, з яким він активно обговорював плани диверсії, у тому числі через соціальні месенджери", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі ДБР встановили факт підготовки диверсії у межах розслідування провадження щодо державної зради колишнього правоохоронця, який проводив фільтраційні заходи на одному з блок-постів тимчасово окупованої території Донеччини. Працюючи на окупантів, він перевіряв автівки та шукав серед водіїв та пасажирів людей, які мають приналежність до правоохоронних органів України чи військовослужбовців ЗСУ та співпрацюють з державними органами влади України.

Так, працівники ДБР викрили його наміри щодо диверсії, встановили місце знаходження схрону та запобігли терактові.

Повідомляється, що екс-правоохоронцю заочно повідомлено про підозру у державній зраді та у готуванні до вчинення диверсії (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Кримінального Кодексу України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Наразі працівники ДБР шукають спільника підозрюваного. Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.

Боротьба зі зрадниками в Україні

Як повідомляв УНІАН, вчора сало відомом, що СБУ затримала "агентів проникнення" ФСБ Росії, які "зливали" ворогу позиції ЗСУ та вербували нових інформаторів.

Загалом з початку повномасштабної війни СБУ викрила в Україні понад 600 російських агентів і шпигунів.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність.

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