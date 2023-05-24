Наприкінці 2022 року експравоохоронець та його спільник планували підірвати ТЕС.

В Україні судитимуть організатора невдалої диверсії на Курахівській ТЕС. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця, який посів посаду в окупаційній міліції Маріуполя та готував диверсію на Курахівській ТЕС.

Обвинувальний акт скеровано до суду. За даними правоохоронців, чоловік після окупації Маріуполя пішов "прислужувати" окупантам, проводив фільтраційні заходи на одному з блокпостів, шукав патріотично налаштованих громадян, українських правоохоронців та військових, які залишилися під окупацією.

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Наприкінці 2022 року ДБР стало відомо, що експравоохоронець та його спільник готують диверсію на Курахівській ТЕС.

Чоловік завчасно приховав вибухові пристрої, боєприпаси та інші необхідні засоби у спеціально облаштованому схроні недалеко від ТЕС. Здійснити вибух мав його спільник.

"Працівники ДБР встановили місце схрону та запобігли терактові. Експравоохоронець обвинувачується у державній зраді та у приготуванні диверсії (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі", - розповіли у ДБР. Уточнюється, що матеріали щодо його спільника виділені в окреме кримінальне провадження.

Боротьба зі зрадниками в Україні

Як повідомляв УНІАН, 23 травня п’ять років тюрми отримав зрадник, який передавав росіянам інформацію про місця розташування українських військових на Дніпропетровщині. У суді чоловік повністю визнав свою вину.

У Черкасах "на гарячому" затримали російського агента. СБУ "скрутила" зрадника, коли той коригував ворожий удар по місту.

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