Саудівська Аравія підтримує ядерні переговори між США та Іраном.

Ціни на нафту впали приблизно на 2 долари в четвер, 15 травня, в очікуванні потенційної ядерної угоди між США та Іраном, що може призвести до послаблення санкцій. Водночас несподіване збільшення запасів нафти у Штатах посилило побоювання інвесторів щодо надлишкової пропозиції.

Видання Reuters пише, що ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 2,16 долара, або 3,3%, до 63,93 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 2,10 долара, або на 3,3 %, до 61,05 долара. У середу, 14 травня, обидва бенчмарки втратили близько 0,8%.

Іран готовий погодитися на угоду зі США в обмін на зняття економічних санкцій, заявив іранський чиновник.

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"Свіжі продажі були викликані очікуваннями того, що ядерна угода між США та Іраном послабить нещодавно посилені американські санкції проти Ірану, що потенційно послабить глобальний баланс попиту і пропозиції нафти", - сказав економіст Nomura Securities Юкі Такашима.

Саудівська Аравія підтримує ядерні переговори між США та Іраном і сподівається на позитивні результати, заявив міністр закордонних справ королівства принц Фейсал бін Фархан аль-Сауд.

Вашингтон запровадив санкції проти іранських зусиль із виробництва компонентів для балістичних ракет усередині країни, повідомило Міністерство фінансів США, після того, як було запроваджено санкції проти 20 компаній, що входять у мережу, яка відправляє іранську нафту до Китаю.

Санкції застосували після четвертого раунду американо-іранських переговорів в Омані, спрямованих на врегулювання розбіжностей щодо ядерної програми Ірану.

Несподіване зростання запасів у США також впливає на ціни, як і фіксація прибутку після того, як нафта відскочила до верхньої межі недавнього діапазону 55-65 доларів за барель, каже аналітик IG Тоні Сікамор.

Ціни на нафту - останні новини

Ціни на нафту знизилися 13 травня на тлі паузи в торговельній війні між США і Китаєм. Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 22 центи, або 0,3%, до 64,74 долара за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на 18 центів, або на 0,3 %, до 61,77 долара.

При цьому знижуються ціни і на російську нафту, що своєю чергою призвело до падіння доходів РФ від експорту сировини до дворічного мінімуму.

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