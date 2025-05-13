Ослаблення торгової напруженості між Китаєм і США корисне, але залишаються деякі невизначеності.

Ціни на нафту знизилися у вівторок, 13 травня, після досягнення двотижневого максимуму на тлі паузи в торговельній війні між США і Китаєм після тимчасового зниження тарифів обома країнами. При цьому залишаються побоювання з приводу зростання поставок.

Видання Reuters пише, що ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 22 центи, або 0,3%, до 64,74 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 18 центів, або на 0,3 %, до 61,77 долара.

"Хоча ослаблення торговельної напруженості між Китаєм і США є корисним, все ще залишається багато невизначеності щодо того, що станеться через 90 днів. Ця невизначеність може продовжувати чинити негативний вплив на попит на нафту", - заявили аналітики ING.

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Однак основні суперечності, які призвели до суперечки, зберігаються, включно з дефіцитом торговельного балансу США з Китаєм і вимогою президента Дональда Трампа до Пекіна вжити більш активних заходів у боротьбі з кризою фентанілу в США. Ринки також розглядали зростання пропозиції як ключовий фактор зниження цін на нафту.

"Попри те, що попит був головною проблемою для нафтового ринку, збільшення пропозиції з боку ОПЕК+ означає, що ринок нафти буде добре забезпечений до кінця року", - заявили аналітики ING, додавши, що ступінь забезпеченості ринку залежатиме від того, чи буде ОПЕК+ дотримуватися планів з агресивного збільшення постачань у травні та червні.

Ціни на нафту - останні новини

5 травня ціни на нафту знизилися більш ніж на 2 долари за барель через плани ОПЕК+ прискорити збільшення видобутку "чорного золота".

7 травня ціни на нафту зросли на тлі анонсованих переговорів між США та Китаєм і ймовірного зниження видобутку в Америці.

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