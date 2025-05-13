Росія поспішає продати більше нафти, побоюючись нових санкцій.

Ціни на російську нафту знижуються п'ятий тиждень поспіль, що призвело до падіння доходів РФ від експорту сировини до дворічного мінімуму. І це попри збільшення обсягу постачання "чорного золота".

Як повідомляє Bloomberg, за період з 11 квітня по 11 травня РФ заробила на експорті "чорного золота" 4,09 млрд доларів, що трохи більше, ніж за період з 4 квітня до 4 травня. Разом з тим, це другий найнижчий показник з квітня 2023 року.

При цьому зросли обсяги поставок – на 3%, до 3,43 млн барелів на добу.

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Натомість експортні ціни на основні сорти російської нафти, що відвантажуються з портів Балтійського, Чорноморського і Тихоокеанського регіонів, продовжували знижуватися. Зокрема, експортні ціни на російську нафту марки Urals з Балтійського моря впали приблизно на 50 центів за барель – до 48,5 долара, тоді як ціни на нафту в Чорному морі знизилися приблизно на 60 центів до 49,2 долара за барель.

Ціна на ключовий тихоокеанський сорт ВСТО впала приблизно на 1,4 долара, до 53,9 долара за бочку.

Зростання експорту відбувається на тлі загрози запровадження подальших санкцій проти РФ, якщо вона не дотримуватиметься безумовного 30-денного перемир'я. Російський диктатор Володимир Путін запропонував провести прямі переговори з Україною в Стамбулі 15 травня, але не вказав, чи згодна Росія на перемир'я.

Ціна на російську нафту та санкції

Рублева вартість російської нафти на початку травня впала до дворічного мінімуму у менше ніж 4 тисячі рублів за барель, що призвело до суттєвого скорочення доходів російського бюджету.

Здешевлення вартості "чорного золота" змусило РФ шукати додаткові гроші на війну, змінюючи правила для нафтових компаній.

Щодо санкцій, то днями канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив запровадити нові обмеження проти РФ в разі відсутності прогресу у мирних перемовинах про завершення російсько-української війни.

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