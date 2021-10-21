Вироблений водень перероблятимуть у "зелений" аміак і далі транспортуватимуть кораблями до Німеччини.

НАК "Нафтогаз України" спільно з німецькою компанією RWE Supply & Trading запустить пілотний проект з виробництва "зеленого" водню вартістю 500 млн євро.

Про це повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко в інтерв'ю DW.

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"Зараз ми працюємо над конкретним проектом з провідною німецькою енергетичною компанією RWE, який дуже швидко призведе до того, що Україна буде виробляти "зелений" водень з відновлюваної енергії. Ми будемо виробляти водень, потім переробляти його в так званий "зелений" аміак, а його своєю чергою вже транспортувати кораблями до Німеччини", - сказав він.

Вітренко зазначив, що попередня вартість проекту оцінена в 500 млн євро і результат його реалізації багаторазово перевищить інвестиції, але багато чого буде залежати від регулювання, як на європейському ринку, так і в Німеччині. За його словами, вся індустрія "зеленого" водню є новою, тому немає остаточного рішення німецького уряду щодо розвитку водневої енергетики в Німеччині, а від цього залежить остаточна рентабельність проекту.

При цьому, залежно від варіантів виконання проекту термін його реалізації становить від одного до трьох років.

Глава "Нафтогазу "нагадав, що Україна має значні можливості для відновлюваної енергетики з подальшим виробництвом "зеленого" водню. При цьому за рахунок високого "зеленого" тарифу для виробників електроенергії сонячними, вітровими та гідроелектростанціями країна вже інвестує мільярди доларів в "зелену" енергетику.

Воднева енергетика:

У вересні "Енергоатом" і НАК "Нафтогаз України" підписали Меморандум про спільну реалізацію проектів у сфері водневої енергетики.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має намір в середньостроковій перспективі транспортувати в країни Європейського Союзу водень, використовуючи потужності своєї газотранспортної системи.

Міністерство енергетики найближчим часом розробить стратегію водневої економіки України та регуляторне поле для запуску ринку водню в нашій країні.

Воднева стратегія є невід'ємною частиною європейської зеленої угоди. Ця масштабна ініціатива покликана перетворити Європу на перший кліматично нейтральний континент до 2050 року. Єврокомісія окремо виділяє Україну як пріоритетного партнера у розвитку водневої енергетики, враховуючи її природні ресурси, взаємопов'язаність інфраструктури та технологічний розвиток.

Автор: Ганна Бредіхіна