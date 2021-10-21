За словами експерта, відсутній газ необхідно буде імпортувати за ціною близькою до ринкової.

Газу, який НАК "Нафтогаз України" планує видобути за підсумками року, не вистачить на потреби населення і теплокомуненерго в цей опалювальний сезон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив енергетичний експерт Дмитро Марунич.

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"Нафтогаз" цього року зможе добути тільки 12,8 млрд куб.м газу, чого в принципі не вистачить на потреби населення як споживачів і населення через теплокомуненерго. Всього населенню і теплокомуненерго потрібно десь 13,4 млрд.ось ці мільярд-півтора – вони просто підвисають в повітрі", - сказав він.

За словами експерта, відсутній газ необхідно буде імпортувати або закупити у інших джерел за ціною близькою до ринкової.

Марунич допустив, що саме тому "Нафтогаз" затягує підписання договорів з теплопостачальниками.

Ціна на газ:

6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом. До середини жовтня ціни на газ опустилися в середньому до 1100 дол. за тис. куб. м.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

При цьому для побутових споживачів в нашій країні діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

У "Нафтогазі" заявляли, що школи, дитячі садки і лікарні та інші бюджетні організації зможуть купити газ по 13,7 грн за кубометр. Але це без урахування податку на додану вартість і ціни транспортування.

Автор: Ганна Бредіхіна