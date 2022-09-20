Відомо, що в результаті розпочатого в грудні нафтового ембарго доходи Росії від експорту нафти вже в лютому 2023 року скоротяться на 75%.

Після запровадження ембарго ЄС на імпорт нафти з Росії необхідно буде замінити додатково 1,4 млн барелів російської нафти. Але при цьому близько 300 тисяч барелів на добу потенційно надходять із США і 400 тисяч барелів на добу з Казахстану.

Про це заявило МЕА, пише Reuters.

Так само повідомляється, що найбільше в Норвегії нафтове родовище Йохан Свердруп, що виробляє середньотяжку нафту, аналогічну російському родовищу Urals, також планує збільшити видобуток в четвертому кварталі, потенційно на 220 тисяч барелів на добу.

Відео дня

Як заявили в МЕА, для повного задоволення попиту ЄС буде потрібно імпорт з інших регіонів, таких як Близький Схід і Латинська Америка.

"Частина російської нафти продовжить надходити в ЄС по трубопроводах, оскільки заборона не поширюється на деякі нафтопереробні заводи, що не мають виходу до моря. Німеччина, Нідерланди та Польща були найбільшими імпортерами російської нафти в Європі минулого року, але всі три країни мають можливість доставляти сиру нафту морським шляхом. Але країни Східної Європи, які не мають виходу до моря, такі як Словаччина чи Угорщина, мають мало альтернатив трубопровідним постачанням з РФ", - зазначили у відомстві.

Зазначимо, що залежність ЄС від Росії також підтримується такими компаніями, як "Роснефть" і "Лукойл", контролюючими деякі з найбільших нафтопереробних заводів блоку.

Нагадаємо, уряд Німеччини 16 вересня взяв під контроль приналежний "Роснефти" нафтопереробний завод Schwedt, який забезпечує близько 90% потреб Берліна в паливі.

Того ж дня італійський уряд заявив, що сподівається, що "Лукойл" знайде покупця для свого нафтопереробного заводу ISAB на Сицилії, на частку якого припадає п'ята частина нафтопереробних потужностей країни.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Європейський Союз затвердив шостий пакет санкцій проти Росії, який, серед іншого, включає відмову країн ЄС від імпорту російської нафти протягом 6 місяців, від імпорту нафтопродуктів – протягом 8 місяців і відключення від SWIFT "Сбербанку", "Россельхозбанка", "Московського кредитного банку" і "білоруського банку реконструкції та розвитку".

2 вересня міністри фінансів країн "Групи семи" домовилися запрвадити ціновий ліміт на російську нафту, а також обмежити послуги з її перевезення.

За даними видання Financial Times, міністри фінансів країн G7 домовилися, що обмеження цін на нафту з РФ почне діяти з 5 грудня для сирої нафти і з 5 лютого – для нафтопродуктів.

Як заявили в ОП України, в результаті розпочатого в грудні нафтового ембарго доходи Росії від експорту нафти вже в лютому 2023 року скоротяться на 75%.

Вас також можуть зацікавити новини: