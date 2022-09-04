Грошей на війну у РФ буде набагато менше, пояснюють в ОП.

Внаслідок нафтового ембарго, що почне діяти в грудні, доходи Росії від експорту нафти вже в лютому 2023 року скоротяться на 75%.

Про це у своєму Telegram-каналі написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи важливість рішення G7 про обмеження ціни на російську нафту.

Єрмак наголосив, що нафта і нафтопродукти - найважливіше джерело наповнення російського бюджету (30-40 %).

Відео дня

"Початок цінового обмеження в грудні скоротить на 50%, а в лютому - на 75% доходи від експорту нафти. В результаті нафтового ембарго, яке почне діяти в грудні, 15% втрати експортної виручки Росією у третьому кварталі в порівнянні з першим вже в лютому перетворяться на 75% втрат. Це означає, що грошей на війну у РФ буде набагато менше", - пояснив Єрмак.

За його словами, це важливо, бо у 2023 році РФ планує збільшити штатну чисельність армії на 137 тис. для продовження агресії.

"Тому потрібно максимально вбити їхню економіку. Щоб переламати хребет Росії", - зазначив Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Європейський Союз затвердив шостий пакет санкцій проти Росії, який, серед іншого, включає відмову країн ЄС від імпорту російської нафти протягом 6 місяців, від імпорту нафтопродуктів – протягом 8 місяців та відключення від SWIFT "Сбербанку", "Россільгоспбанку", "Московського кредитного банку" та "Білоруського банку реконструкції та розвитку".

2 вересня міністри фінансів країн "Групи семи" домовились запровадити ціновий ліміт на російську нафту, а також обмежити послуги з її перевезення.

За даними видання Financial Times, міністри фінансів країн G7 домовилися, що обмеження цін на нафту з РФ почне діяти з 5 грудня для сирої нафти та з 5 лютого – для нафтопродуктів.