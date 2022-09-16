Компанії перейдуть в довірче управління Федеральному мережевому агентству до лютого 2023 року.

Уряд Німеччини взяв під свій контроль "дочок" "Роснефти" - Rosneft Deutschland GmbH (RDG) і RN Refining & Marketing GmbH.

Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на повідомлення Міністерства економіки Німеччини.

За даними видання, компанії перейдуть в довірче управління Федеральному мережевому агентству до лютого 2023 року. А саме рішення набуде чинності сьогодні, 16 вересня.

Відео дня

У Мінекономіки ФРН пояснили, що передали Rosneft Deutschland GmbH (RDG) і RN Refining & Marketing GmbH під держконтроль, щоб не припиняти діяльність трьох нафтопереробних заводів у Шведте, Карлсруе і Фобурге-ан-дер-Донау. Річ у тім, що постачальники важливих для НПЗ послуг і клієнти відмовлялися працювати з "Роснефтью", її дочірніми підприємствами в Німеччині, а також нафтопереробними заводами за участю російської компанії.

Як уточнює Der Spiegel, тільки на частку Rosneft Deutschland припадає близько 12% німецьких нафтопереробних потужностей. Це одна з найбільших в країні нафтопереробних компаній, яка постачає паливом більшу частину Північно-Східної Німеччини.

Війна в Україні та "Роснефть":

19 травня, європейський парламент ухвалив резолюцію, що закликає ЄС ввести санкції проти європейців, які все ще входять до Ради директорів великих російських фірм. Йшлося, зокрема, про російського лобіста Герхарда Шредера, а також колишню главу МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка була членом наглядової ради "Роснефти" і запам'яталася громадськості своїми танцями з Путіним.

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер залишив посаду голови ради директорів російської Державної компанії "Роснефть" 20 травня. Він був членом правління російської державної нафтової компанії "Роснефть", заробляючи на ній, згідно з загальнодоступними даними, $600 тис.на рік.

Колишня глава австрійського МЗС Карін Кнайсль зрештою також залишила раду директорів "Роснефти".

28 травня 2022 року українська спецслужба заблокувала діяльність підконтрольної РФ енергокомпанії з кремлівської промислово-фінансової групи "Роснефть".

Вас також можуть зацікавити новини: