Споживач буде і надалі щомісяця передавати показники лічильника в кубічних метрах.

З 1 травня 2022 року в платіжках українців за газ кубометри використаного газу замінять енергетичними одиницями - кіловат-годинами.

Про це йдеться в матеріалі УНІАН.

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Чи потрібно міняти лічильники:

У Міністерстві енергетики України підкреслюють, що для переходу на нову систему громадянам не потрібно міняти газові лічильники.

Як подавати показники:

Споживач буде і надалі щомісяця передавати показники лічильника в кубічних метрах в особистому кабінеті своєї газорозподільної компанії.

Відповідальними за переведення спожитого газу в енергетичні одиниці будуть оператори газорозподільних мереж.

Далі переведені в кіловат-години обсяги енергії (так само як це відбувається зараз з кубометрами газу) передаються постачальнику газу, який сформує виходячи з цього платіжку для споживача.

Ціна у квитанції буде виставлена за енергетичну одиницю.

"На наш погляд, це справедливий підхід, оскільки газ відрізняється за кількістю виділеної енергії при згорянні, це залежить від родовища, на якому газ добули", - сказав Немчинов.

Різниця калорійності газу в різних регіонах може сягати 4 відсотків, тому місячні платіжки за газ всередині країни будуть відрізнятися.

Як буде проводитися розрахунок енергії:

У "Регіональній газовій компанії" розповіли УНІАН, що кількість спожитої енергії в кіловат-годинах, гіга-калоріях і джоулях у квитанціях вказується з 2016 року.

Розрахунок спожитої енергії буде проводитися за формулою на підставі характеристик поставленого газу на кожному окремому маршруті, по якому він подається.

"На сайті кожного облгазу є такий розділ, в якому публікуються фізико-хімічні показники щомісяця. Кожен споживач може бачити показники газу, що транспортується у квитанції або на сайті вже п'ять років", - пояснили в компанії.

При цьому, в "Регіональній газовій компанії" повідомили, що порахувати скільки коштує, наприклад, 100 кубометрів спожитого газу при переведенні на кіловат-годинник можна самостійно.

Необхідно подивитися в платіжку на графу" середньозважена вища теплота згоряння", наприклад, показник дорівнює 10,77, тоді кількість спожитої енергії за 100 кубів дорівнює 1077 кіловат-годин.

Щоб порахувати вартість кіловат-годин необхідно застосувати формулу: ціна газу (7,99 гривень за кубометр) плюс тариф на розподіл (середній по країні 1,1 гривень за кубометр) і все це розділити на коефіцієнт теплоти згоряння – тобто 10,77. У цьому прикладі ми отримали 0,84 гривні за кіловат-годину з транспортуванням.

Разом виходить, що 1077 кіловат-годин (100 кубометрів) газу коштуватимуть 904 гривні.

Ціна на газ:

Середня ціна імпортного природного газу в Україні в жовтні 2021 року, у порівнянні з вереснем зросла на 26% і склала 685,67 дол., або 18 тисяч грн за тисячу кубометрів.

При цьому для побутових споживачів діяла річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз України" пропонує контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

З 1 жовтня для українців, які споживають до 250 кВт-год на місяць, тариф становив 1,44 грн за кВт-год.за даними Міністерства енергетики, таких споживачів у нашій країні більшість – 80%.

Водночас для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, ціна залишалася незмінною – 1,68 грн за кВт-год за всю спожиту електрику.

12 листопада 2021 року Кабмін оприлюднив ціни на газ та електроенергію на опалювальний сезон 2021-2022.

Автор: Ганна Бредіхіна