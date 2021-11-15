Розрахунок за спожитий газ буде грунтуватися на показниках теплоти згоряння палива.

З 1 травня 2022 року в платіжках за газ кубометри використаного газу замінять енергетичними одиницями - кіловат-годинами.

Про це йдеться в матеріалі УНІАН.

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Нові правила покликані впровадити в Україні європейську модель обліку енергоресурсів і ввести справедливу оплату за використовуваний нами газ.

"З 1 травня 2022 року кубометри у квитанціях замінять кіловат-годинами. В ЄС споживачі платять не за кубометр газу, а за кількість енергії, яку можна витягти з кубометра при його спалюванні. Тепер і українці платитимуть за якість", – пояснив заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

Розрахунок за спожитий газ буде грунтуватися на показниках теплоти згоряння палива. Ці показники залежать від газової свердловини, в який він був видобутий.

Більш справедливим цей підхід вважається тому, що в ціні блакитного палива буде автоматично враховуватися його якість: громадяни та організації будуть платити за спожиту енергію, а не за обсяг. Тим самим вирішується проблема, коли споживачі платять однакову ціну за газ з різною калорійністю в різних регіонах країни.

Крім того, за словами ініціаторів закону, нові правила скасовують скандальні "морозні" коефіцієнти, які газорозподільні компанії вписують в платіжки громадян за приведення до стандартних умов.

На думку гендиректора "Оператор ГТС України" Сергія Макогона, перехід на енергетичні одиниці – важливий крок для України, який сприятиме подальшій інтеграції нашої країни в європейський ринок газу.

"Перехід на енергоедініци поставить крапку в суперечках про температурні коефіцієнти та недостатню якість газу. Адже облік в кіловат-годинах, на відміну від кубометрів, враховує теплотворність газу. Тобто, споживачі будуть платити за енергію, яку вони використовували, а не за кубометри", – зазначив Макогон.

Крім того, за його словами, споживачі будуть вести облік газу та електрики однаково – в кіловат-годинах. Це дозволить відразу порівнювати вартість енергоресурсів і обирати більш вигідний варіант в приготуванні їжі, підігріві води або опаленні.

Ціна на газ:

Середня ціна імпортного природного газу в Україні в жовтні 2021 року, у порівнянні з вереснем зросла на 26% і склала 685,67 дол., або 18 тисяч грн за тисячу кубометрів.

При цьому для побутових споживачів діяла річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз України" пропонує контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

З 1 жовтня для українців, які споживають до 250 кВт-год на місяць, тариф становив 1,44 грн за кВт-год.за даними Міністерства енергетики, таких споживачів у нашій країні більшість – 80%.

Водночас для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, ціна залишалася незмінною – 1,68 грн за кВт-год за всю спожиту електрику.

12 листопада 2021 року Кабмін оприлюднив ціни на газ та електроенергію на опалювальний сезон 2021-2022.

Автор: Ганна Бредіхіна