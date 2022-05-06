Повідомляється, що Кременчуцький НПЗ точно не запрацює до кінця року через серйозні руйнування внаслідок ракетного удару військами РФ.

Кременчуцький НПЗ не зможе поновити роботу як мінімум до кінця року. Ракетні удари Російської Федерації повністю знищили підприємство.

Про це заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, руйнування НПЗ "досягають великих масштабів".

При цьому співробітників Кременчуцького НПЗ не звільнено.

"Кременчуцький НПЗ, я так розумію, цього року не запрацює. Людей там скорочувати не планують. Усі люди залишені на роботі та повинні ремонтувати підприємство", – сказав Лунін.

Зазначимо, за даними голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрія Геруса, російські військові знищили чи пошкодили 15 нафтобаз в Україні. На цих нафтобазах зберігалися суттєві запаси палива.

"Склалася досить напружена ситуація, і вона була спричинена декількома факторами. По-перше, зупинений Кременчуцький нафтопереробний завод, який забезпечував дизелем і бензином український ринок. Він не працює внаслідок ракетних ударів зі сторони російських окупантів. Також наносилися удари по нафтобазах. Близько 15 різних нафтобаз було знищено або пошкоджено внаслідок таких ракетних ударів. Суттєві запаси палива було знищено. По-друге, ускладнено зберігання нафтопродуктів", — заявив Герус.

Він додав, що весь ринок переорієнтувався на поставки з Західної Європи, однак є "певні логістичні труднощі".

Довідка УНІАН. Кременчуцький НПЗ – найбільший виробник бензину та дизельного палива в Україні. Входить до структури ПАТ "Укртатнафта".

У 2020 році НПЗ виробив 14,2% від усього дизеля, що використовується в Україні.

Нагадаємо, 24 квітня дев'ять російських ракет увечері вдарили по інфраструктурі Кременчука.

Після влучання російських ракет у Кременчуцький нафтопереробний завод і теплоелектроцентраль зайнялися пожежі.

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