Росія надовго втратить третину нафтопереробки: українські дрони все точніше б’ють по НПЗ

Міжнародні санкції проти російської енергетичної галузі обмежують доступ до необхідного обладнання для заміни.

Російська Федерація протягом найближчих 1,5 року може залишатися без близько третини своїх довоєнних потужностей з переробки нафти через українські удари по НПЗ та проблеми з ремонтом обладнання. Водночас санкції дедалі більше ускладнюють відновлення російської нафтопереробки, пише Bloomberg з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

"Схоже, що тривалі атаки безпілотників і фрагментарний характер ремонтних робіт негативно впливають на систему та призводять до деградації нафтопереробки", – зазначило агентство.

Україна атакує енергетичну інфраструктуру Росії, щоб знизити її здатність переробляти та експортувати нафту, а також скоротити доходи Кремля, які використовуються для фінансування повномасштабного вторгнення. У серпні російські НПЗ зазнали щонайменше 22 атак – це найвищий місячний показник від початку війни.

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МЕА погіршило базовий прогноз щодо обсягів переробки нафти в Росії на найближчі 18 місяців – тепер очікується рівень близько 4 млн барелів на добу. Це на 30% менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Зберігається ризик того, що навіть ця більш обережна оцінка все ще може недооцінювати проблеми, з якими стикається російський нафтопереробний комплекс. Більші терміни постачання запасних частин і наближення холодів можуть посилити навантаження на російську систему", – зазначає МЕА.

Російський уряд тимчасово заборонив експорт більшості видів дизельного пального, бензину та авіаційного пального, щоб збільшити внутрішні запаси. Водночас у деяких регіонах країни все одно довелося запроваджувати нормування продажу пального.

За оцінкою МЕА, військові спроможності України покращуються, зокрема зростає ефективність ударів по російських нафтопереробних заводах.

"Українські сили використовують кілька хвиль безпілотників для ударів по одному об’єкту, перевантажуючи захисні сітки та системи протиповітряної оборони. Наведення ударів також, схоже, стало точнішим", – ідеться у звіті.

Тепер безпілотники уражають установки вторинної переробки на російських НПЗ. За оцінками, їхня заміна може займати від шести до восьми місяців. Міжнародні санкції проти російської енергетичної галузі обмежують доступ до необхідного обладнання для заміни, що ще більше ускладнює ремонт.

Удари України по російським НПЗ - останні новини

У ніч проти 6 вересня підрозділи Сил оборони уразили низку об'єктів російських окупантів, зокрема, нафтопереробний завод у Рязані. Генеральний штаб Збройних сил України тоді повідомив, що на НПЗ, який задіяний у забезпеченні збройних сил ворога, було зафіксовано пожежу.

Відтоді Рязанський НПЗ у Росії зупинив роботу після атаки дронів. Відновлення пошкоджених установок може зайняти до кількох тижнів.

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