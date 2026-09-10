Українські дрони зупинили російський НПЗ, що забезпечує Москву пальним, - Reuters

Україна продовжує наносити удари по російській енергетичній інфраструктурі, щоб підірвати економіку Росії.

Рязанський нафтопереробний завод у Росії, що належить компанії "Роснефть" та забезпечує Москву пальним, зупинив роботу після атаки дронів 6 вересня, повідомляє Reuters.

За словами джерел, після атаки на заводі зупинили роботу головної установки CDU-6, а також ще однієї первинної установки CDU-4. Зазначається, що CDU-6, яка під час удару спалахнула, здатна переробляти 8 мільйонів метричних тонн нафти на рік, або близько 160 тисяч барелів на добу, що становить майже половину потужностей підприємства. При цьому CDU-4 може переробляти 4 мільйони тонн нафти на рік. Ще одна первинна установка, CDU-3, перебуває на технічному обслуговуванні з середини травня.

Джерела Reuters зазначили, що відновлення пошкоджених установок може зайняти до кількох тижнів. Завод розташований приблизно за 200 кілометрів на південний схід від Москви.

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Рязанський НПЗ, який забезпечує пальним Москву, також атакували дронами 15 травня. За даними джерел, ремонтні роботи тоді тривали приблизно до середини липня. Повторного удару дронів завод зазнав 29 липня, після чого зупиняв роботу на два-три тижні.

За даними галузевих джерел, у 2024 році підприємство переробило 13,1 мільйона тонн нафти, що становить близько 4,9% усього обсягу нафтопереробки в Росії. За той рік завод виробив 2,2 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного пального та 4,3 мільйона тонн мазуту.

Удар України по Рязані - головні новини

У ніч проти 6 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку об'єктів російських окупантів, зокрема, нафтопереробний завод у Рязані. Генеральний штаб Збройних сил України тоді повідомив, що на НПЗ, який задіяний у забезпеченні збройних сил ворога, було зафіксовано пожежу.

Раніше в українській оборонній компанії Fire Point підтвердили, що Сили оборони України уразили Рязанський НПЗ за допомогою БпЛА FP-1.

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