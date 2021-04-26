Ціновий діапазон коливається від 7,88 до 13,5 грн за кубометр.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року купувати блакитне паливо за ціною від 7,88 до 13,5 грн за кубометр.

Про це повідомляється на сайті "Газотека".

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Найменшу фіксовану на рік ціну своїм споживачам запропонувала "Евода Трейд" - 7,88 грн за куб. м, далі йде компанія "Уманьгаззбут" - 7,89 грн за куб. м, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" - 7,96 грн за куб. м. і "Волиньелектросбут" - 7,98 грн за куб. м.

Фіксовані річні ціни інших постачальників газу, які обслуговують більшу частину населення України, становлять 7,99 грн за куб. м.

Ще дев'ятнадцять постачальників газу запропонували своїм клієнтам фіксовані на рік тарифи в розмірі від 8,2 грн за куб. м до 12,9 грн за куб. м.

Найвищими тарифи на газ у розмірі 13,5 грн за куб.м будуть для споживачів компаній "Херсонська обласна ЕК", "Житомирська обласна ЕК" та "Чернівецька обласна ЕК".

Що цьому передувало

7 квітня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), остаточно затвердила постанову, що регулює умови річного контракту на постачання газу для населення, який за замовчуванням отримають всі споживачі з 1 травня 2021 року.

Таким чином, Нацкомісія зобов'язала всі газопостачальні компанії до 25 квітня опублікувати на своїх сайтах ціни на газ для споживачів, які будуть діяти з 1 травня 2021 року по 30 Квітня 2022 року.

Всі побутові споживачі газу будуть переведені на річний контракт з 1 травня автоматично, без необхідності подавати додаткові документи. Також газовим компаніям дозволено пропонувати громадянам і місячні тарифи на газ. Для переходу споживач повинен буде подати відповідну заявку. Крім того, споживач має право перейти до іншого постачальника газу в будь-який момент дії річної ціни.

Регулятор зобов'язав постачальника повідомляти споживача про зміну тарифного плану в тому ж вигляді, в якому було отримано заяву від споживача, включаючи електронну версію.

Разом з тим, регулятор дозволив газопостачальним компаніям самостійно приймати рішення про те, чи дозволити споживачеві знову повернутися на річний контракт після переходу на місячну ціну. Також постачальник має право вирішувати, чи приймати назад в обслуговування споживача, який пішов до іншого постачальника.

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Автор: Ганна Бредіхіна