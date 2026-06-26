Росіяни штовхають машини до АЗС: паливна криза в РФ набуває небачених масштабів

Брак палива шириться колишньою "країною-бензоколонкою", водії ночують на заправках.

Гострий дефіцит пального охопив вже 78 з 85 регіонів Російської Федерації, в 29 з яких введені офіційні обмеження на його продаж – здебільшого це центральні та південні області. Нинішня паливна криза в Росії – найбільша принаймні з моменту повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Deutsche Welle.

Близько 25% нафтопереробних потужностей Кремля виведені з ладу через "санкції" ЗСУ. Тож дефіцит бензину щодня посилюється, і росіяни вишиковуються в багатогодинні черги на АЗС по всій країні – навіть в Сибіру та на Далекому Сході. Подекуди водії ночують в цих чергах або штовхають машини з порожніми без бензину баками в напрямку заправок, пишуть російські телеграм-канали.

На багатьох АЗС бензин не відпускають в каністри, дозволяючи заправити тільки повний бак автівки. Найбільше паливна криза вдарила по тимчасово окупованому Криму, де вільний продаж бензину повністю припинено – виключення становить лише спецтранспорт. Це призвело до появи "чорного ринку" бензину, де пальне пропонують придбати за 200 рублів за літр. Це близько 115 гривень, що в півтора рази дорожче, ніж в Україні.

Відео дня

Проблеми з громадським транспортом фіксують вже у чотирьох регіонах країни-окупанта. У Читі міський автобус не зміг вийти в перший рейс через неможливість заправитися. В Ульянівському районі Калузької області скасували всі заміські автобусні маршрути. У Кам'янському районі Ростовської області перевізник обмежив обслуговування маршрутів громадського транспорту через брак палива. У Тульській області попередили про ризик скасування частини автобусних рейсів.

В інтернеті з’являється все більше відео, де нагламурені росіянки істерично скаржаться на брак бензину, необхідність стояти в черзі на заправках по 8 годин і кажуть, що "ситуація просто критична". При цьому через відсутність інформації в офіційних кремлівських медіа, ніхто не розуміє, що бензинова криза не тільки в їхньому місті, а й по всій Росії.

Економіка Росії – головні новини

Економіка Росії виснажена війною, кажуть провідні європейські аналітики. Попри надприбутки від нафти, які вже сходять нанівець, потенціал кремлівської економіки обмежений через брак робочих рук. Зайві кошти можуть тільки посилити інфляцію в країні.

Експорт нафти з Росії досяг максимуму в 2026 році. Місцева переробка сильно обмежена через пошкоджені українськими ударами потужності. Водночас з розблокуванням Ормузької протоки і завершенням періоду зняття санкцій на кремлівську нафту з боку США, доходи Москви мають суттєво скоротитися.

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