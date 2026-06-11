Економіка Росії виснажена війною: DW назвало головні ознаки слабкості Кремля

Аналітики бачать вікно для політичного тиску на Росію.

Економіка Російської Федерації виявляє явні ознаки структурного виснаження через війну проти України. Про це з посиланням на дослідження Інституту світової економіки в Кілі (IfW) та Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE), оприлюднене в четвер, 11 червня, пише Deutsche Welle.

Так, ліквідні активи Фонду національного добробуту, які перед початком повномасштабної агресії становили 6,5% ВВП Кремля, скоротилися до позначки 1,8%. Тоді як дефіцит бюджету РФ за перший квартал року "успішно" подолав цільовий рівень, встановлений на весь 2026 рік.

Тим часом, доходи від експорту енергоносіїв за перший квартал скоротилися на 45% в порівнянні з 2025 роком. Аналітики кажуть, що резерви російської економіки вичерпані. Поточне здорожчання нафти матиме лише тимчасовий позитивний вплив на бюджет.

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Ризик зростання інфляції в РФ

З початку повномасштабної війни в Україні заборгованість російських підприємств різко зросла.

"Москва ще може мобілізувати додаткові фінансові ресурси. Однак в умовах величезної нестачі робочої сили та дії санкцій політика підвищених витрат несе у собі ризик підштовхнути інфляцію, а не збільшити військовий потенціал країни", – зазначає співавтор дослідження Меттью Кляйн.

Водночас Росія стає дедалі більш залежною від Китаю – у торгівлі, технології та фінансах. 35% зовнішньої торгівлі РФ припадає на Піднебесну. Переважна більшість критично важливих цивільних та військових товарів Москва отримує від Пекіна. Тож Китай може вільно диктувати умови Кремлю.

Зростаюча економічна вразливість Москви відкриває Заходу вікно для використання ефективних політичних заходів, вважають автори дослідження.

Економіка Росії – останні новини

Російський диктатор Володимир Путін ще в квітні дорікав своїм високопосадовцям у зв'язку зі скороченням економіки країни. Він вимагав від підлеглих пропозицій щодо додаткових заходів, спрямованих на відновлення зростання.

Вже з початку року Путін розпорядився значно збільшити податковий тиск на росіян, оскільки економіка країни-агресорки практично зупинилася.

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