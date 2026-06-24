Поставки нафти з Росії досягли пікового рівня за весь рік

Москва втрачає можливість переробляти власну нафту через українські атаки – і скоро може втратити й можливості для експорту загалом.

Росія експортує найбільше нафти за цей рік з середнім чотиритижневим обсягом поставок сирої нафти 3,89 мільйона барелів на день, повідомляє Bloomberg.

Експорт російської нафти досяг максимуму 2026 року, оскільки відмова від санкцій щодо Ірану загрожує продажам. Падіння цін на нафту після тимчасової мирної угоди між США та Іраном підриває надприбутки Москви і створює їй додаткову конкуренцію з боку країн Близького Сходу через відкриття Ормузької протоки.

Зростання потоків сирої нафти відбувається на тлі того, що Україна продовжує свої удари по російських нафтопереробних заводах, таким чином змушуючи направляти на експорт сиру нафту, яку неможливо переробити.

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Атаки Києва, включаючи удари по московському заводу, створюють масштабні перебої з постачанням бензину та нещодавно були спрямовані на Тюменський нафтопереробний завод в Уральському регіоні, приблизно за 2 000 кілометрів від українського кордону.

Поставки нафти за тиждень

Загалом 38 танкерів завантажили 28,79 мільйона барелів російської сирої нафти за тиждень до 21 червня, показують дані відстеження суден та звіти портових агентів. Обсяг зріс порівняно з 27,29 мільйона барелів на 37 суднах попереднього тижня.

У середньодобовому вираженні поставки за тиждень до 21 червня зросли до 4,11 мільйона барелів на день з переглянутих 3,9 мільйона попереднього тижня, що стало найвищим показником за 2026 рік.

Потоки з початку року у розмірі 3,52 мільйона барелів на день перевищують середньорічні показники за кожен рік з моменту повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Прибутки Росії зменшуються

Москва знайшла готовий ринок для своєї нафти, поки Ормузька протока була закрита, чому сприяло тимчасове скасування США санкцій на її поставки. Але останнє вікно скасування санкцій проти Росії закінчилася 17 червня, і переробники можуть звернутися до інших компаній для закупівель, якщо скасування не буде поновлено.

Несподіваний прибуток Кремля від війни на Близькому Сході вже зменшується: світові ціни на сиру нафту знизилися приблизно на 16% з початку червня, а ціна на ключові експортні сорти Росії впала приблизно на 20%. Поновлена ​​боротьба за покупців в Індії, другому ринку для Москви після Китаю, може змусити Кремль збільшити знижки на свої барелі, що ще сильніше скоротить його доходи від нафти.

В рамках мирного процесу Міністерство фінансів США скасувало санкції на продаж тегеранської нафти до 21 серпня, періоду, який збігається з переговорами про постійне врегулювання. Іранські поставки, деякі з яких є гарною заміною російської сирої нафти Urals, стрімко зростають на ринку.

В результаті кількість сирої російської нафти на танкерах, що мають пункти призначення в Китаї або Індії, продовжує різко знижуватися протягом останніх тижнів. Обсяг на суднах, які ще не мають кінцевого пункту призначення, різко зріс.

Валова вартість нафтового експорту Москви знизилася до 1,72 мільярда доларів на тиждень за 28 днів до 21 червня з 2,02 мільярда доларів за аналогічний чотиритижневий період до 14 червня.

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