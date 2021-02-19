Росія нехтує технологічними процедурами при побудові газопроводу.

Росія нехтує технологічними процедурами при побудові газопроводу "Північний потік-2" і хоче закінчити будівництво до Дня Росії - 12 червня.

Така інформація оприлюднена на сайті Служби зовнішньої розвідки України.

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"Росія нехтує технологічними процедурами і екологічними обмеженнями при добудові гілки Б трубопроводу. Йдеться про дотримання судами забезпечення затвердженого маршруту при переході з порту Мукран (Німеччина) до місця проведення робіт у виключній морській економічній зоні Данії", - зазначають у відомстві.

Протягом останніх місяців судна "Фінвал", "Умка", криголами "Владислав Стрижов" і "Юрій Топчев" неодноразово проходили в німецьких територіальних водах через зону зимівлі птахів, рух суден якою заборонено.

У розвідці вказують, що труба газопроводу на глибинах 65-70 м укладається у два рази швидше, ніж на значно менших глибинах. Такий темп обумовлений політичним рішенням - якнайшвидше завершити будівництво, за радянською традицією, прив'язавши його до святкування Дня Росії - 12 червня.

Історія "Північного потоку-2"

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Автор: Олена Коваленко