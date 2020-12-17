Російський газопровід "Північний потік-2" вже ніколи не запуститься, якщо США введуть нові санкції проти нього.
Читайте такожСША закликають ЄС і Німеччину накласти мораторій на будівництво "Північного потоку-2"
Про це повідомляє Сегодня.uа з посиланням на заяву американського сенатора від Республіканської партії Теда Круза.
Він заявив, що нова хвиля обмежень підготовлена "з хірургічною точністю".
Круз пояснив, що санкції націлені на операції з будівництва газопроводу. Вони зачіпають страхові компанії та процес сертифікації газопроводу.
"Друга хвиля санкцій підготовлена з хірургічною точністю так, щоб не допустити закінчення будівництва. Вважаю, що цей проект ніколи не буде запущений і по газопроводу ніколи не піде газ", - сказав сенатор.
Круз додав, що це стане сигналом всім міжнародним інвесторам проекту.
Що цьому передувало
- Раніше німецьке видання Bild повідомило, що новообраний президент США Джо Байден має намір покласти край обхідному російському газопроводу"Північний потік-2".
- Норми, що містяться в законопроекті про оборонний бюджет США на 2021 рік, передбачають санкції, спрямовані на страхові та сертифікаційні компанії, які вирішать взяти участь у реалізації російського проекту "Північний потік-2".
- У грудні минулого року Конгрес США ввів санкції, спрямовані на послуги з прокладання труб для "Північного потоку-2" на великій глибині.
- В результаті швейцарська компанія, яка займалася будівництвом газопроводу, миттєво зупинила роботи. Але Росія не залишала спроби знайти альтернативне судно для завершення будівництва.
- Новий пакет санкцій проти "Північного потоку-2" покликаний зробити такі спроби марними.
Довідка УНІАН
- Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".
- Але через санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.
- Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram