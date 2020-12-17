Нова хвиля обмежень проти газопроводу підготовлена "з хірургічною точністю" так, щоб не допустити закінчення його будівництва.

Російський газопровід "Північний потік-2" вже ніколи не запуститься, якщо США введуть нові санкції проти нього.

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Про це повідомляє Сегодня.uа з посиланням на заяву американського сенатора від Республіканської партії Теда Круза.

Він заявив, що нова хвиля обмежень підготовлена "з хірургічною точністю".

Круз пояснив, що санкції націлені на операції з будівництва газопроводу. Вони зачіпають страхові компанії та процес сертифікації газопроводу.

"Друга хвиля санкцій підготовлена з хірургічною точністю так, щоб не допустити закінчення будівництва. Вважаю, що цей проект ніколи не буде запущений і по газопроводу ніколи не піде газ", - сказав сенатор.

Круз додав, що це стане сигналом всім міжнародним інвесторам проекту.

Що цьому передувало

Раніше німецьке видання Bild повідомило, що новообраний президент США Джо Байден має намір покласти край обхідному російському газопроводу"Північний потік-2".

Норми, що містяться в законопроекті про оборонний бюджет США на 2021 рік, передбачають санкції, спрямовані на страхові та сертифікаційні компанії, які вирішать взяти участь у реалізації російського проекту "Північний потік-2".

У грудні минулого року Конгрес США ввів санкції, спрямовані на послуги з прокладання труб для "Північного потоку-2" на великій глибині.

В результаті швейцарська компанія, яка займалася будівництвом газопроводу, миттєво зупинила роботи. Але Росія не залишала спроби знайти альтернативне судно для завершення будівництва.

Новий пакет санкцій проти "Північного потоку-2" покликаний зробити такі спроби марними.

Довідка УНІАН

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".

Але через санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

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Автор: УНІАН