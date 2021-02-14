6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з будівництва росйського газопроводу.

Два американських сенатори закликали президента США Джо Байдена забезпечити виконання санкцій, спрямованих на зупинку проекту газопроводу «Північний потік-2» з Росії до Німеччини.

Читайте такожПольща закликала ЄС заборонити "Північний потік-2"Про це повідомляє Радіо Свобода. Сенатори, республіканець Джим Ріш та представниця демократів Джин Шагін у своєму листі від 12 лютого закликали Державний департамент США не відкладати оприлюднення звіту для Конгресу, як це передбачено санкціями, що ухвалені минулого місяця в річному законопроекті про оборону.

У звіті, який має бути готовий до 16 лютого, будуть визначені компанії, які беруть участь у будівництві, страхуванні та контролі «Північного потоку-2». Закон передбачає санкції проти компаній, перелічених у звіті.

Автори листа також вказують на «повідомлення в медіа про те, що німецький уряд висував пропозицію, яка вимагала б від США ігнорування передбачених законом санкцій».

Санкції проти "Північного потоку-2"

20 січня Ентоні Блінкен, якого 26 січня затвердили на посаду державного секретаря США, заявив, що має намір обговорити з Байденом збереження санкцій проти російського проекту з побудови газопроводу "Північний потік-2".

19 січня Сполучені Штати запровадили санкції проти російської компанії KVT-RUS і визначили судно FORTUNA, що прокладало труби у Балтійському морі для добудови "Північного потоку-2", як заблоковане майно.

"Північний потік - 2" добудований вже більш ніж на 90%. 6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб.

Багато європейських країн, в тому числі Франція, критикують цей проект. США ведуть з ним боротьбу за допомогою санкцій, але уряд Німеччини не відмовляється від участі в цьому проекті.

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Автор: Леся Лещенко