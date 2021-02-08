За зупинку реалізації "Північного потоку-2" виступають третина лівоцентристських партій Німеччини.

Новий уряд Німеччини на чолі з новим канцлером, який змінить Ангелу Меркель вже у вересні після федеральних виборів може заморозити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише Bloomberg.

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Як пише видання, за зупинку реалізації "Північного потоку-2" виступають третина лівоцентристських партій Німеччини. До цього ж прагнуть і деякі християнські демократи.

"Меркель знає, що "Північний потік-2" триватиме тільки до федеральних виборів у вересні", — пише Bloomberg.

При цьому канцлер не усвідомлює, що у вересні в Німеччині пройдуть федеральні вибори, пише видання. Меркель піде, і очікується, що ХДС залишиться при владі, але цього разу в партнерстві з "зеленими", які виступають різко проти "Північного потоку-2".

"І вона знає, що в якийсь відповідний момент новий консервативно-зелений уряд може оголосити очевидне: цей трубопровід ніколи не мав будуватися і ніколи не буде містити нічого, крім повітря", — пише Bloomberg.

Зміна керівництва ХДС

Ангела Меркель, яка очолювала уряд країни протягом 15 років, відмовилася знову висувати свою кандидатуру. У жовтні 2018 року вона заявила, що не братиме участі у виборчій кампанії на наступних виборах до Бундестагу. Її наступницею стала Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка в лютому 2020 року повідомила, що відмовиться від посади голови ХДС і не буде висуватися кандидатом в канцлери.

Відтоді керівництво християнських демократів через пандемію коронавірусу майже рік не могло визначитися з датою проведення виборного з'їзду.

16 січня 2021 року учасники з'їзду Християнсько-демократичного союзу (ХДС) обрали новим головою партії 59-річного прем'єр-міністра федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Арміна Лашета.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

18 січня 2021 року США попередили союзників у Європі про намір ввести санкції проти російського корабля" Фортуна", який бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

7 лютого 2021 року оператор "Північного потоку-2" заявив про початок укладання труб у водах Данії.

7 лютого 2021 року міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр виступив за добудову газопроводу "Північний потік-2", попри арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

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Автор: Олена Коваленко