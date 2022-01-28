За словами президента, хоча їх обговорювали й у Німеччині, і в США, і в ЄС, зараз про енергетичну безпеку України ніхто не говорить.

Президент України Володимир Зеленський нагадав про гарантії енергетичної безпеки, обіцяні Україні у зв'язку із запуском "Північного потоку-2".

Про це глава держави сказав під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ.

"Ми чуємо голос потужний з Німеччини, без образ, але тим не менш, який говорить дипломатичною мовою, що, якщо завтра буде ескалація з боку Російської Федерації, про "Північний потік-2" ми можемо не говорити. Як це зрозуміти? ... Ще вчора, коли такої риторики не було щодо глибокої ескалації цього року з боку Росії й коли ми обговорювали питання "Північного потоку-2", всі говорили: якщо буде "Північний потік-2" запущено, Україна отримає безпекові енергетичні гарантії. ... Це як мінімум 10-15 років продовження транзиту газу і використання газотранспортної системи України. Плюс, обов'язковий реверс", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що ці гарантії обговорювали й у Німеччині, і в США, і в ЄС, однак тепер риторика змінилася.

"Подивіться, як змінюється риторика, дуже швидко. Вже ніхто не говорить про енергетичну безпеку нашої держави, вже говорять, якщо буде ескалація, про який "Північний потік-2" ми можемо говорити. Це така сама частина гібридної війни. Я все розумію, у всіх свої держави, у всіх свої виклики, у всіх свої інтереси, але дуже хотілося б, щоб в інтересах інших якимось чином ми ще брали участь", - наголосив президент.

Читайте такожСША та ЄС спільно виступили за забезпечення енергенезалежності України: заяваНагадаємо, проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором газопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, 100% акцій якої належать "Газпрому".

10 вересня 2021 року в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу.

Для запуску "Північного потоку-2" необхідна його сертифікація німецькими органами. Цю процедуру було розпочато, однак 16 листопада призупинено. Після сертифікації німецькими органами дозвіл на експлуатацію має дати Єврокомісія. Без схвалення з боку ЄК газопровід не може бути запущений.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц допустив, що може розглянути питання щодо майбутньої зупинки введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" в разі вторгнення Росії в Україну.

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