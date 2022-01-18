Також канцлер Німеччини сказав про важливість забезпечення транзиту російського газу в Європу через територію України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц допустив, що може розглянути питання щодо майбутньої зупинки введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у разі вторгнення Росії в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шольц сказав у Берліні на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Зокрема, його запитали про майбутнє газопроводу "Північний потік-2", і чи вважатиметься цей проект політичним, а не економічним, якщо відбудеться воєнний напад РФ за допомогою військ, стягнених до кордонів України.

"Чітко зрозуміло, що доведеться заплатити високу ціну, і що усе треба обговорити, якщо відбудеться воєнне вторгнення в Україну", - наголосив Шольц.

Також він сказав про важливість забезпечення продовження транзиту російського газу в Європу через територію України.

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Як повідомляв УНІАН, 22 липня 2021 року Посольство США в Україні оприлюднило спільну заяву США та ФРН щодо підтримки України, європейської енергетичної безпеки та загальних кліматичних цілей. Згідно з домовленостями, США і Німеччина обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв як зброї проти України.

"Північний потік-2": Що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором газопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, 100% акцій якої належать "Газпрому".

10 вересня 2021 року в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Для запуску "Північного потоку-2" необхідна його сертифікація німецькими органами. Ця процедура була розпочата, однак 16 листопада припинена. Після сертифікації німецькими органами дозвіл на експлуатацію має дати Єврокомісія. Без схвалення з боку ЄК газопровід не може бути запущений.

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