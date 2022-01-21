У Німеччині продовжують наголошувати на геополітичному характері газогону.

Росія залишиться без компенсації за газопровід "Північний потік-2" у разі, якщо німецький регулятор визнає його невідповідним правовим нормам Європейського Союзу.

Про це заявив міністр економіки, віце-канцлер Німеччини Роберт Габек в інтерв'ю виданню Der Spiegel, повідомляє DW.

"Наразі Федеральне агентство з мереж призупинило процедуру сертифікації. Якщо її буде відновлено, то її метою буде вирішити, чи дотримані умови для сертифікації відповідно до німецьких та європейських правил. А якщо це не так, то компенсація не передбачається", - пояснив він.

На запитання про те, чи не повинна відмова від використання "Північного потоку-2" стати частиною санкцій щодо РФ у разі військового вторгнення в Україну, Габек відповів: "Заборон щодо розмірковування бути не повинно".

Він нагадав про актуальність комюніке, узгодженого у липні 2021 року Німеччиною та США, в якому йдеться про те, що якщо енергетика буде використовуватись Росією як зброя, то це матиме наслідки.

"Росія знає, що перетин червоних ліній відразу ж призведе до жорстких санкцій, які давно готувалися", - додав міністр.

Міністр наголосив на геополітичному характері газогону.

"Північний потік-2" завжди був геополітичним проектом у тому сенсі, що завдяки новому трубопроводу Україна як транзитна країна стає "непотрібною". Міністр назвав фактом велику залежність Німеччини від російського газу, а своїм завданням - зниження цієї залежності, зокрема за рахунок диверсифікації.

"Нині Німеччина отримує 55 відсотків необхідного їй газу з Росії. Але ЄС має потужності приймати зріджений газ, наприклад, у Нідерландах, Польщі та Італії. Ці термінали завантажені лише на 30 відсотків. Якщо їх завантажити на 100 відсотків, то стане можливим задовольняти більшу частину потреб в імпорті", - зазначив Габек.

При цьому він визнав, що скраплений газ значно дорожчий, і ухилився від прямої відповіді на запитання, чи готова держава компенсувати споживачам вищі витрати.

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Як повідомляв УНІАН, 22 липня 2021 року Посольство США в Україні оприлюднило спільну заяву США та Німеччини щодо підтримки України, європейської енергетичної безпеки та загальних кліматичних цілей. Згідно з домовленостями, США і ФРН обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв як зброї проти України.

Довідка УНІАН. Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором газопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, 100% акцій якої належать "Газпрому".

10 вересня 2021 року в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Для запуску "Північного потоку-2" необхідна його сертифікація німецькими органами. Ця процедура була розпочата, однак 16 листопада призупинена. Після сертифікації німецькими органами дозвіл на експлуатацію має дати Єврокомісія. Без схвалення з боку ЄК газопровід не може бути запущений.