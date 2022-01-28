Президенти США і Єврокомісії підтримують поступову інтеграцію України з газовим та електроенергетичним ринками ЄС.

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз спільно виступили за забезпечення енергетичної незалежності України.

Про це йдеться у спільній заяві президента США Джо Байдена і президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, оприлюдненій на сайті Білого дому.

Президенти США і Єврокомісії заявляють, що спільно віддані енергетичній безпеці Європи і стійкості, а також прискоренню глобального переходу до екологічно чистої енергетики. "Ми також поділяємо мету забезпечення енергетичної безпеки України і поступової інтеграції України з газовим та електроенергетичним ринками ЄС", - наголошується у заяві.

"Сполучені Штати і ЄС спільно працюють над безперебійним, достатнім і своєчасним постачанням природного газу в ЄС з диверсифікованих джерел в усьому світі, аби уникнути перебоїв у постачанні, включаючи ті, які можуть бути результатом подальшого російського вторгнення в Україну", - йдеться у заяві.

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При цьому зазначається, що США вже є найбільшим постачальником скрапленого природного газу в ЄС (LNG).

"Ми співпрацюємо з урядами і ринковими операторами з постачання додаткових об'ємів природного газу до Європи з диверсифікованих джерел в усьому світі. Скраплений природний газ у короткій перспективі може посилити безпеку постачання тоді, коли ми продовжуємо забезпечувати перехід до нульового рівня викидів. Європейська комісія працюватиме над збільшенням відкритості і використання LNG-терміналів в ЄС", - йдеться у заяві.

Також висловлюється намір тісно співпрацювати з країнами-членами ЄС над поставками скрапленого природного газу для безпеки постачання і планування у разі надзвичайних ситуацій.

"У ширшому плані, ми закликаємо усіх головних країн-виробників енергії приєднатися до нас для того, аби забезпечити, що світові енергетичні ринки будуть стабільними і добре забезпеченими", - сказано у заяві.

При цьому зазначається, що відповідна робота вже розпочалася і буде представлена на зустрічі енергетичної ради США-ЄС 7 лютого.

Загроза нового вторгнення РФ в Україну

З листопада міжнародна спільнота занепокоєна можливою російською агресією й намагається владнати кризу дипломатичним шляхом.

Проте Росія на переговори не йде, натомість пропонує США і НАТО "переглянути" свою політику прийняття країн до складу Альянсу, називаючи ультиматум "гарантіями безпеки".

Через небажання Кремля іти на поступки і прибирати війська з кордону з Україною Захід розглядає жорсткі санкції проти Москви у разі наступу російських військ як ефективний інструмент "розмови" з Путіним.