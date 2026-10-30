'Погасіть борг за світло': ДТЕК попередив українців про нову схему шахрайства

У листах шахраїв можуть бути небезпечні посилання та файли.

Шахраї використовують ім’я ДТЕК та просять нібито погасити борг за електроенергію, повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Обережно: шахраї використовують ім’я ДТЕК. Зловмисники розсилають листи нібито від "бухгалтера ДТЕК Енерго" та просять погасити борг за електроенергію", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК попередили, що в листах можуть бути небезпечні посилання та файли. Якщо їх відкрити, шахраї можуть отримати доступ до вашого комп’ютера.

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Там закликали споживачів не переходити за підозрілими посиланнями та не завантажувати невідомі файли.

"Перевіряйте інформацію про заборгованість лише через офіційні канали вашого постачальника електроенергії", - додали в ДТЕК.

Шахраї - головні новини

Видання The Independent писало, що злочинці використовують штучний інтелект, щоб імітувати голоси та обличчя родичів і друзів жертв шахрайства, щоб ті легше погодилися передати гроші.

Заступниця голови правління "Глобус Банку" Анна Довгальська розповідала, що головна небезпека сучасного шахрайства полягає, як у технічних інструментах та засобах, так і в тому, що шахраї дедалі частіше змушують клієнта власноруч "ділитися" даними про власну платіжну картку, навіть повідомляючи коди підтвердження операцій.

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