Через які комунальні борги в Україні можуть забрати єдине житло: у Кабміні дали відповідь

Законодавство встановлює суму заборгованості, до досягнення якої єдине житло боржника не можуть забрати.

В Україні єдине житло боржника можуть продати за комунальні борги, якщо сума заборгованості перевищує 430 тисяч гривень. Про це розповів заступник міністра юстиції Андрій Гайченко в етері телемарафону.

За його словами, законодавство встановлює суму заборгованості, до досягнення якої єдине житло боржника не можуть забрати. Раніше цей поріг становив близько 170 тисяч гривень, але з урахуванням воєнних умов його підвищили до 430 тисяч гривень.

При цьому Гайченко наголосив, що ризик втратити єдине житло через несплату комунальних послуг стосується невеликої кількості боржників.

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"Отже, щоб у тебе забрали єдине житло, потрібно дуже постаратися накопичити боргів за комуналку. Це - буквально одиниці комунальних боржників. Тобто за комунальні борги у 99,999% випадків забиратись єдине житло не буде. Тут я хочу заспокоїти людей", - пояснив заступник міністра.

Він також назвав зміни в системі виконання судових рішень реформою, яка "має зробити державу ближчою до людей".

Хто має платити за комуналку в орендованій квартирі

Коли людина орендує квартиру, вона платить не лише за саме проживання, а й за комунальні послуги, якими користується. Водночас не всі витрати автоматично переходять на орендаря. Тому важливо знати свої права та вміти їх відстоювати. У коментарі УНІАН адвокат Діна Дрижакова пояснила, хто платить за комунальні послуги в орендованій квартирі. А також розповіла, що робити, якщо орендар не платить комуналку або власник вимагає оплатити нові рахунки.

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